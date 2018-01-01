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НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2017 РОКУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Польща замінила Україну в Раді Безпеки ООН

18:47, сьогодні 203 Читать новость на русском
Польща увійшла до Ради Безпеки ООН
Польща увійшла до Ради Безпеки ООН / Фото із соцмереж

Польща стала непостійним членом Ради Безпеки ООН, замінивши Україну. Вона представлятиме Східну Європу упродовж наступних 2 років.

Про це повідомило "Польське радіо".

Місце в Радбезі Польща посіла вже вшосте. Востаннє представники країни брали участь в засіданнях органу у 1996 – 1997 роках.

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Польща братиме участь в обговореннях та голосуванні за найважливіші питання безпеки світу. Однак ООН не має реального впливу в цьому питанні.

Зазначимо, що Рада Безпеки ООН займається підтриманням миру у світі і може застосовувати санкції. Вона має п’ятьох постійних членів – Китай, Францію, Росію, США і Великобританію. Також до її складу входять 10 непостійних членів, яких обирають на дворічний термін. На практиці дії органу обмежені. Більшість резолюцій – це заклики поважати міжнародне право, а от більш рішучі дії часто блокують постійні члени Радбезу, зокрема, Росія.

Теги: Новини політики ООН Польща
Джерело: 24 Канал
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