У польському аеропорту затримали українця із заглушувачем радіосигналів

Громадянина України затримали після того, як він годинами сидів у кав’ярні в аеропорту Окенце з нелегальним пристроєм для заглушення сигналів. 23-річний чоловік не зміг пояснити, навіщо йому був потрібен пристрій.

Чому в польському аеропорту Окенце затримали українця?

В аеропорту Варшава Окенце 26 грудня затримали 23-річного Іллю С. Чоловік при собі мав пристрій для радіохвильового глушіння, що працював у частотних діапазонах, призначених для зв'язку та аеронавігації.

Українець близько шести годин сидів у кафе у відкритій зоні термінала і працював за ноутбуком, що привернуло увагу служби безпеки аеропорту. Хлопець не зміг пояснити, навіщо був в аеропорту і для чого йому пристрій для глушіння.

Ілля С. стверджував, що є військовим і бізнесменом, і що постійно проживає в Канаді. Речник Окружної прокуратури Варшави Пйотр Скиба зазначив, що справу вважають вкрай серйозною, а українцю можуть висунути звинувачення у діях, що створюють загрозу безпеці авіаруху.

Фахівці повинні перевірити, що це був за пристрій, для чого він призначений, якою була його потужність і рівень технологічної складності. Слідство припускає, що Ілля С. працював в аеропорту не лише в день затримання, а й у попередні дні. Наразі слідчі перевіряють записи з камер спостереження.

