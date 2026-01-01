У польському аеропорту затримали українця із заглушувачем радіосигналів
- У польському аеропорту Варшава Окенце затримали 23-річного українця з пристроєм для заглушення радіосигналів, який не зміг пояснити мету його використання.
- Прокуратура розглядає можливість висунення звинувачень у загрозі безпеці авіаруху, а слідство перевіряє записи з камер спостереження для визначення дій затриманого в попередні дні.
Громадянина України затримали після того, як він годинами сидів у кав’ярні в аеропорту Окенце з нелегальним пристроєм для заглушення сигналів. 23-річний чоловік не зміг пояснити, навіщо йому був потрібен пристрій.
Про це пише 24 Канал із посиланням на Rzeczpospolita.
Чому в польському аеропорту Окенце затримали українця?
В аеропорту Варшава Окенце 26 грудня затримали 23-річного Іллю С. Чоловік при собі мав пристрій для радіохвильового глушіння, що працював у частотних діапазонах, призначених для зв'язку та аеронавігації.
Українець близько шести годин сидів у кафе у відкритій зоні термінала і працював за ноутбуком, що привернуло увагу служби безпеки аеропорту. Хлопець не зміг пояснити, навіщо був в аеропорту і для чого йому пристрій для глушіння.
Ілля С. стверджував, що є військовим і бізнесменом, і що постійно проживає в Канаді. Речник Окружної прокуратури Варшави Пйотр Скиба зазначив, що справу вважають вкрай серйозною, а українцю можуть висунути звинувачення у діях, що створюють загрозу безпеці авіаруху.
Фахівці повинні перевірити, що це був за пристрій, для чого він призначений, якою була його потужність і рівень технологічної складності. Слідство припускає, що Ілля С. працював в аеропорту не лише в день затримання, а й у попередні дні. Наразі слідчі перевіряють записи з камер спостереження.
Які останні новини Польщі?
Нагадаємо, нещодавно в польському місті Радом група людей жорстоко побила українця, через що його госпіталізували. Консульська служба України в Польщі перебуває у постійному робочому контакті з польськими правоохоронними органами, адже факти насильства щодо українців за кордоном потребують належної та послідовної реакції.
Також відомо, що у Польщі сталася аварія за участю Ford Kuga та Volkswagen Passat, внаслідок якої загинуло шість людей. Відомо, що за кермом Ford перебував 59-річний житель Бжега. Він разом із пасажирами Passat загинув на місці. Про іншого водія інформації наразі немає.