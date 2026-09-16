Російський дрон, знайдений у Польщі, не піддається рентгену, – ЗМІ

Польські військові поки не можуть встановити, чи був озброєний російський безпілотник, який напередодні знайшли у Західнопоморському воєводстві. Апарат перебуває у хорошому стані, однак його обшивка не пропускає рентгенівські промені.

Про це повідомляє RMF FM із посиланням на військових експертів.

Що відомо про російський дрон, який знайшли у Польщі?

Фахівці з самого ранку намагаються з'ясувати, чи становить безпілотник загрозу та, чи має він озброєння. Водночас провести дослідження за допомогою спеціального рентгенівського обладнання поки не вдалося.

Причина полягає в тому, що обшивка апарата не пропускає рентгенівських променів. Тепер польські служби шукають інші способи, які дозволять детально дослідити дрон і за потреби його знешкодити.

Військові наголошують, що хотіли б уникнути підриву апарата.

Це для нас джерело знань про російські технології, тому ми маємо зробити все, щоб не допустити знищення дрона,

– заявили військові.

Експертам наразі вдалося встановити, що знайдений безпілотник не становить радіологічної, біологічної чи хімічної загрози. Водночас питання щодо його озброєння та потенційної небезпеки залишається відкритим.

Нагадаємо, у ніч проти 15 вересня в повітряний простір Литви залетів безпілотник, який збили італійські винищувачі НАТО. На апараті виявили вибуховий пристрій, який, за попередніми даними, міг становити загрозу.

Міністр оборони Литви Робертас Каунас повідомив, що дрон, ймовірно, був російським, однак його остаточна ідентифікація ще триває. Безпілотник залетів з боку Білорусі та був збитий над Кайшядорським районом неподалік Круонісської гідроакумулюючої електростанції.

Уламки дрона виявили поблизу села Праткунай, після чого фахівці почали встановлювати його тип, походження та мету польоту. Вибуховий пристрій, який знайшли на безпілотнику, знешкодили сапери.

Наразі литовські військові та представники НАТО продовжують встановлювати остаточні обставини інциденту.