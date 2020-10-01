Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький представив склад свого нового уряду. Найцікавішим є повернення в уряд Ярослава Качинського – лідера партії "Право і справедливість" і брата-близнюка загиблого президента Леха Качинського.

Моравецький представив склад свого уряду 30 вересня, та офіційні зміни відбудуться вже наступного тижня, повідомляє "Польське радіо".

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Ярослав Качинський увійшов у склад оновленого уряду на посаді віцепрем'єра. Він вважається найвпливовішою людиною Польщі, але в уряді не працював з 2007 року, коли закінчив роботу прем'єр-міністра.

Також порівняно з попереднім складом уряду Моравецького, який діяв до президентських виборів, відбулося ще кілька змін. Наприклад, депутат від партії "ПіС" Гжегож Пуда став міністром землеробства й лісництва.

Ще одна зміна зачепить Міністерство освіти й науки. Тут новим очільником стане ще один депутат Пшемислав Чарнек, який раніше викликав бурхливу реакцію поляків, заявивши, що представники ЛГБТ "не рівні нормальним людям".

Також до складу нового уряду увійшов ще один депутат від "Права й справедливість" Міхал Цесляк. Він очолив Міністерство з питань самоврядування.

Коротко про вибори в Польщі:

Анджей Дуда 12 липня "переграв" Рафала Тшасковського на виборах президента Польщі, обігнавши його всього на 2% – 51% проти 49%. Це означало, що Дуда залишається на другий термін.

До слова, перед другим туром виборів кращі шанси були саме в мера Варшави Тшасковського. Та втримати обіцяну перевагу він не зумів.