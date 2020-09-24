Президент Польщі Дуда в ООН закликав захищати Україну від Росії: заява
Президент Польщі Анджей Дуда взяв участь у Генеральній асамблеї ООН. У своєму виступі він зокрема закликав демократичний світ об'єднатися для захисту України й Грузії від російської агресії.
Одним з пріоритетів для Польщі незмінно залишається питання дотримання міжнародного права, заявив Анджей Дуда в ООН. Його слова цитує офіційна Адміністрація президента Польщі.
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Він наголосив, що не може бути й не буде тривалого миру у світі без дотримання закону. Польський президент зазначив, що його держава в Радбезі ООН просувала гасло "мир через закон", яке відображає позицію Польщі.
У своїй діяльності ми наголошуємо на ролі міжнародного права в підтримці глобальної архітектури безпеки. Співпраця держав у разі порушення основних норм міжнародного права, наприклад, у випадку агресії Росії проти Грузії або України, залишається необхідною,
– заявив Анджей Дуда.
Коротко про позицію Польщі щодо війни в Україні:
- Після початку війни в Україні Польща активно підтримує нашу державу в боротьбі проти Росії. Передовсім через те, що Польща має спільний кордон з Росією, а відтак чудово розуміє загрозу через апетити Федерації.
- Польща активно надавала Україні гуманітарну й військову підтримку. Нині існує навіть спільна польсько-українсько-литовська бригада імені князя Костянтина Острозького.