Президент Польщі Анджей Дуда взяв участь у Генеральній асамблеї ООН. У своєму виступі він зокрема закликав демократичний світ об'єднатися для захисту України й Грузії від російської агресії.

Одним з пріоритетів для Польщі незмінно залишається питання дотримання міжнародного права, заявив Анджей Дуда в ООН. Його слова цитує офіційна Адміністрація президента Польщі.

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Він наголосив, що не може бути й не буде тривалого миру у світі без дотримання закону. Польський президент зазначив, що його держава в Радбезі ООН просувала гасло "мир через закон", яке відображає позицію Польщі.

У своїй діяльності ми наголошуємо на ролі міжнародного права в підтримці глобальної архітектури безпеки. Співпраця держав у разі порушення основних норм міжнародного права, наприклад, у випадку агресії Росії проти Грузії або України, залишається необхідною,

– заявив Анджей Дуда.

Коротко про позицію Польщі щодо війни в Україні: