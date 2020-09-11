Президент України Володимир Зеленський 11 вересня провів телефонну розмову з польським колегою Анджеєм Дудою. Президенти поговорили про ситуацію у власних державах, історичні питання й ситуацію в Білорусі.

Про розмову Володимира Зеленського з Анджеєм Дудою повідомляє Офіс Президента України.

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Поширення коронавірусу

Глави держав обговорили кроки на шляху протидії поширенню коронавірусу й мінімізацію впливу пандемії на громадян України й Польщі. У цьому контексті Володимир Зеленський подякував Анджею Дуді за надану практичну допомогу Україні.

Ще раз підтверджую готовність України долучитися до реалізації запропонованого вами плану міжнародної співпраці після завершення пандемії коронавірусу. Бажаю швидкого одужання всім полякам, які проходять через випробування коронавірусною хворобою,

– наголосив Володимир Зеленський.

Безпекова ситуація в Україні

Український президент також ознайомив співрозмовника з актуальною безпековою ситуацією на Донбасі й зусиллями, яких вживає Україна для забезпечення сталого миру.

Володимир Зеленський висловив подяку Польщі й особисто Анджею Дуді за тверду підтримку суверенітету й територіальної цілісності нашої держави.

"Ви повинні знати, що там, на Донбасі, живуть люди, які дуже хочуть миру і які цінують зусилля з його досягнення. Сьогодні відбувається зустріч радників лідерів країн нормандської четвірки в Берліні. Сподіваюся, що зустріч лідерів формату відбудеться незабаром", – зазначив президент.

Співрозмовники погодилися з важливістю підтримки традиційно високої динаміки двостороннього політичного діалогу. Анджей Дуда з вдячністю прийняв запрошення відвідати Україну з візитом у жовтні цього року.

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Ситуація в Білорусі

Глави держав також обмінялися думками щодо розвитку ситуації в Білорусі. Президент України наголосив на спільності підходів нашої держави і Європейського Союзу в оцінках внутрішньополітичної кризи в сусідній країні.

Історичні питання

Президент України в розмові також порушив питання історичної пам'яті, а саме – внесення до реєстру військових поховань і відновлення легальної української могили на горі Монастир біля села Верхрати.

Президент Польщі висловив сподівання, що вже до наступної зустрічі глав держав це питання буде знято з порядку денного.

Що відомо про українську могилу у Верхраті?

У цьому маленькому польському селі на цвинтарі є пам'ятник українцям, зокрема воїнам УПА. У 2016 році вандали знищили його під час серії актів вандалізму щодо українських пам'яток у Польщі.



Тоді частина польської інтелігенції виступила із заявою "Волання з Верхрати", у якій зокрема просили пробачення й висловили незгоду з нищенням могил, цвинтарів, пам'ятників.

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