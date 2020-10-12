Польська нафтогазова компанія PGNiG підписала інвестиційну угоду з групою компаній "Енергетичні ресурси України". Тепер сторони спільно займатимуться проєктом з розвідки та видобутку природного газу в Україні.

Що відомо про інвестиційну угоду польської компанії з ЕРУ

Видобуток газу здійснюватиметься на українській території поблизу Польщі. PGNiG провела дослідження, які показують схожість геологічних структур української ділянки з найбільшим родовищем природного газу в Польщі – Перемишльським. Про це повідомили на сайті ЕРУ.

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Ця ліцензія – наша перша перспектива розвідки в Україні. Ділянка розташована в дуже перспективній геологічній зоні, що охоплює також Перемишльське родовище,

– зазначив голова правління PGNiG Єжи Квєцінській.

У польської компанії заявлять, що в них є всі необхідні ресурси, а також технології та обладнання. Їхні працівники володіють досвідом, накопиченим за 60 років розвідки та видобутку в Жешувському регіоні. Це забезпечить міцну основу для успіху проєкту.

"Ми раді можливості розширити наші розвідувальні та видобувні роботи на нових ринках за допомогою надійного ділового партнера", – підкреслив голова правління компанії.

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За словами Квєцінського, компанії прагнуть забезпечити стабільне та безпечне постачання природного газу польським та українським споживачам.

Ми вже бачимо позитивні наслідки проєктів, реалізованих за останні роки країнами Центральної та Східної Європи, які посилили інтеграцію газотранспортних систем сусідніх країн,

– пояснив посадовець.

Щоб підстрахуватися від політичних ризиків, PGNiG та ЕРУ розпочали переговори з US International Development Finance Corporation та Poland’s Export Credit Insurance Corporation (KUKE).