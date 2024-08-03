Вночі проти 3 серпня Росія знову запустила по Україні "Шахеди". Вибухи прогриміли у Полтаві.

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У регіоні гучно

Кореспонденти Суспільного повідомили, що у Полтавській громаді чули звуки вибухів. Наразі жодних деталей невідомо. Місцева влада поки не коментувала ситуацію.

Пам'ятайте, що під час повітряної тривоги потрібно перебувати в укритті або хоча б скористатись правило двох стін. Звичайна обережність може зберегти життя, тож не варто нехтувати власною безпекою.