24 Канал
8 квітня, 14:03
Оновлено - 14:22, 8 квітня

У Полтаві прогримів вибух

Тетяна Бабич
Основні тези
  • У Полтаві жителі чули звук вибуху.
  • Раніше вранці місто вже зазнало атаки дрона, уламки якого впали на відкритій території.

У середу, 8 квітня, мешканці Полтави здигнулися від вибуху. Перед цим фіксували рух ворожого БпЛА в передмісті.

Про таке поінформували кореспонденти Суспільного.

Що відомо про атаку на Полтаву?

Тривогу для Полтавського району оголосили ще близько 11:25. У Повітряних силах о 12:21 попереджали про БпЛА в передмісті.

Вибух у Полтаві прогримів вже о 14:01.

До слова, місто вже було під атакою ворожого дрона вранці. Тоді його уламки впали на відкритій території.

Зауважимо, що через загрозу БпЛА в деяких регіонах оголошено повітряну тривогу. Закликаємо вас не ігнорувати небезпеку й перебувати в укриттях.

Де ще гриміли вибухи останнім часом?

  • Російські війська атакували "Шахедами" нафтопереробний завод у Мерефі на Харківщині, спричинивши серйозні руйнування. Обійшлося без постраждалих, однак пошкоджено також житлові будинки та автомобілі. 

  • У ніч на 8 квітня безпілотники вдарили по Одеській області – під удар потрапила цивільна й портова інфраструктура. Частково зруйновано склад і господарську будівлю.

  • А напередодні, 7 квітня, від обстрілів постраждала Дніпропетровщина. Там, у Покровській громаді Синельниківського району, внаслідок атаки загинув 11-річний хлопчик. Росіяни також атакували Нікополь – ворожий дрон "прилетів" по пасажирському автобусу, через що загинули люди.

  • Вибухи 7 квітня гриміли й на Чернігівщині, зокрема в Прилуках унаслідок удару спалахнула будівля міськради в центрі міста. Під прицілом окупантів був і Херсон: у місті багато постраждалих.