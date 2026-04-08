У Полтаві прогримів вибух
У середу, 8 квітня, мешканці Полтави здигнулися від вибуху. Перед цим фіксували рух ворожого БпЛА в передмісті.
Про таке поінформували кореспонденти Суспільного.
Що відомо про атаку на Полтаву?
Тривогу для Полтавського району оголосили ще близько 11:25. У Повітряних силах о 12:21 попереджали про БпЛА в передмісті.
Вибух у Полтаві прогримів вже о 14:01.
До слова, місто вже було під атакою ворожого дрона вранці. Тоді його уламки впали на відкритій території.
Зауважимо, що через загрозу БпЛА в деяких регіонах оголошено повітряну тривогу. Закликаємо вас не ігнорувати небезпеку й перебувати в укриттях.
Де ще гриміли вибухи останнім часом?
Російські війська атакували "Шахедами" нафтопереробний завод у Мерефі на Харківщині, спричинивши серйозні руйнування. Обійшлося без постраждалих, однак пошкоджено також житлові будинки та автомобілі.
У ніч на 8 квітня безпілотники вдарили по Одеській області – під удар потрапила цивільна й портова інфраструктура. Частково зруйновано склад і господарську будівлю.
А напередодні, 7 квітня, від обстрілів постраждала Дніпропетровщина. Там, у Покровській громаді Синельниківського району, внаслідок атаки загинув 11-річний хлопчик. Росіяни також атакували Нікополь – ворожий дрон "прилетів" по пасажирському автобусу, через що загинули люди.
Вибухи 7 квітня гриміли й на Чернігівщині, зокрема в Прилуках унаслідок удару спалахнула будівля міськради в центрі міста. Під прицілом окупантів був і Херсон: у місті багато постраждалих.