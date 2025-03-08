Про це розповідає 24 Канал з посиланням на "Суспільне Полтава". У місті працює ППО.

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Росіяни атакували Полтаву

Армія Росії вночі 8 березня атакувала українські регіони. Зокрема, жителі Полтавщини почули звуки вибухів у регіоні.

Закликаємо не ігнорувати загрозу та негайно прямувати в укриття.

Так, Полтавська ОВА попередила про повітряну тривогу в регіоні близько 20:16.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.

Водночас в ОВА закликали не нехтувати правилами безпеки і залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

До того ж кореспонденти Суспільного повідомляють про вибухи в Охтирці, що на Сумщині. Там повітряну тривогу оголосили о 20:16.