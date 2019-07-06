Полторак призначив нових командувачів командування "Південь" і Сил логістики ЗСУ

Міністр оборони Степан Полторак представив особовому складу оперативного командування "Південь" нового командувача генерал-майора Ігоря Палагнюка. А ще Полторак призначив нового командувача Сил логістики ЗСУ генерал-лейтенанта Олега Вишнівського.

Що відомо про Ігоря Палагнюка?

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Палагнюк пройшов військовий шлях від командира взводу до начальника Головного командного центру ЗСУ. Він – безпосередній учасник бойових дій на Донбасі. Полторак переконаний, що Палагнюку вдасться зробити все можливе для того, щоб оперативне командування було більш спроможним та підготовленим.

Головним у його (Палагнюка) роботі має бути людина. Маючи сучасну техніку, озброєння, оснащення та навіть належну професійну підготовку, але не маючи духу та гарних відносин у колективі і поваги до кожного військовослужбовця – точно не досягти перемоги і успішного виконання завдань,

– заявив міністр оборони.

Що відомо про Олега Вишнівського?

Генерал-лейтенант Олег Вишнівський має досвід виконання завдань як на командних, так і штабних посадах. Він пройшов практично шлях від лейтенанта до генерал-лейтенанта, займаючи різні посади і маючи відповідну підготовку та освіту.

Призначивши на посаду нового командувача Сил логістики ЗСУ Вишнівського, Полторак наголосив, що це дуже відповідальна посада, тому що це напрямок, на якому потрібно багато що зробити.

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Генерал Вишнівський знає, які проблеми є в силах логістики, адже він був командувачем ОК "Південь". Подякував йому за високу професійну діяльність на посаді командувача оперативним командуванням,

– заявив міністр оборони.