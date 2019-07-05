Останні призначення Зеленського: що про них відомо

Президент Володимир Зеленський провів серію звільнень та призначень в СБУ та у Антимонопольному комітеті. А ще представив нового голову Донецької військово-цивільної адміністрації.

Однак не обійшлося без скандалу. Що не так з новим призначенням і які ще нові-старі обличчя з'явилися у державних службах – дізнавалися журналісти 24 каналу.

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► Новий очільник митниці Максим Нефьодов

Новим очільником митниці став Максим Нефьодов. Відомий хіпстер-міністр переміг у конкурсі на посаду. У митницю переходить із крісла заступника міністра економічного розвитку та торгівлі . На цій посаді займався реформою публічних закупівель. Його зусиллями тендери прочали проводити онлайн за допомогою платформи ProZorro. Урядовці новому митнику радіють і чекають від нього реформ.



Максим Нефьодов

► Начальник головного слідчого управління СБУ Богдан Тиводар

Кадрові перестановки і в Службі безпеки. Крісло начальника головного слідчого управління СБУ президент віддав Богдану Тиводару. Раніше той працював в СБУ на Закарпатті та Львівщині.

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Богдан Тиводар

► Заступники голови служби Олександр Карпенко та Анатолій Дублик

Призначив Володимир Зеленський і двох нових заступників голови служби. Економічним блоком займатиметься Олександр Карпенко. Він раніше очолював СБУ на Донеччині і Луганщині. Ще одному новопризначеному Анатолію Дублику віддали безпекові питання. З початком війни на Донбасі він очолив відповідний департамент Служби.



Олександр Карпенко та Анатолій Дублик

► Голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко

Тим часом сам Зеленський поїхав до Краматорська – представляти нового голову Донецької військово-цивільної адміністрації. Замість призначеного попередником Олександра Куця тепер в регіоні хазяйнуватиме Павло Кириленко. Йому 33 роки, родом з Макіївки. Був прокурором в Ужгороді.

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Утім, він уже встиг потрапив у скандал. Виявилося, його старший брат Євген живе на окупованому Донбасі, є в базі "Митротворець" як бойовик терористичної псевдлореспубілки очолює так зване міністерство депржбезпеки так званої "ДНР". Зеленський його виправдовує.

Ми всі розуміємо, що там живуть такі ж українці, як і ми. Природно, у Паші там сім'я, там батьки його і там брат. Батьки там живуть, це їх земля, вони вважають себе українцями, вони нікуди не хочуть переїжджати. Я прошу не ділити людей на своїх і чужих, які живуть сьогодні на тимчасово окупованій території, вони такі ж українці,

– зазначив Президент України Володимир Зеленський.



Павло Кириленко

► Звільнення трьох посадовців Антимонопольного комітету

Звільнив президент і трьох посадовців Антимонопольного комітету. Без посад залишилися заступник голови відомства Андрій Вовк. І двоє державних уповноважених Валерій Полюхович та Агія Загребельська. На своїй сторінці у Facebook вона написала, про своє звільнення дізналася випадково.



Агія Загребельська

"Про те, що Президент України підписав Указ про моє звільнення дізналась 15 хвилин тому від журналіста. До цього часу була на роботі, в колегії, приймала рішення. Заяв про звільнення за власним бажанням не писала. Причини звільнення мені невідомі", – написала звільнена з посади уповноваженого АМКУ Агія Загребельська.

Утім, хто замінить посадовців у Антимонопольному комітеті, поки не відомо.

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