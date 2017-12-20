Полторак розповів про справжні наміри Росії щодо виведення її спостерігачів з СЦКК

На думку міністра оборони України Степана Полторака, вихід російської сторони зі Спільного центру з контролю і координації (СЦКК) розведення сил і засобів на Донбасі має на меті звинуватити Україну в порушенні режиму припинення вогню.

Таку заяву він зробив під час спілкування з журналістами перед засіданням Кабінету Міністрів України у середу, 20 грудня, передає "Інтерфакс-Україна".

"Після виведення ми побачили справжнє обличчя, чому Росія прийняла таке рішення – для того, щоб звинувачувати нас у порушенні режиму припинення вогню. Хоча, в принципі, вони цього лише чекають і самі порушують режим припинення вогню", – заявив Степан Полторак.

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Нагадаємо, 19 грудня Росія припинила участь у Спільному центрі контролю і координації (СЦКК). Причиною рішення став запланований з 1 січня 2018 року новий порядок в'їзду в Україну громадян Росії, в тому числі введення попереднього електронного повідомлення про намір відвідати країну. 20 грудня всі російські офіцери СЦКК покинули територію України.