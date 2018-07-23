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УСИК – ГАССІЄВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА

Поляку, який влаштував смертельну різанину у Києві, оголосили підозру

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Місце нападу
Місце нападу / Фото з вільних джерел

Прокуратура Києва погодила повідомлення про підозру 28-річному громадянину Польщі за фактом умисного вбивства чоловіка та замаху на вбивство жінки.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури міста Києва у Facebook.

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Наразі іноземець затриманий, йому надається медична допомога у зв’язку із отриманими тілесними ушкодженнями. На цей час вирішується питання щодо обрання останньому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, 
– йдеться у повідомлені. 

Під час затримання зловмисник вчинив опір працівникам поліції, погрожуючи їм ножем, внаслідок чого правоохоронці були вимушені застосувати вогнепальну зброю.

Підозрюваний – громадянин Польщі, 1989 року народження. Слідчими розпочато кримінальне провадження щодо замаху на вбивство, умисного вбивства та посягання на життя працівника правоохоронного органу.

Нагадаємо, уночі, 23 липня, з невідомих причин іноземець напав на перехожого та наніс йому чисельні удари ножем, від яких останній невдовзі помер у лікарні. Після цього поляк помітив літню жінку та, кинувшись, наніс їй чисельні ножові поранення у життєво важливі органи.

Теги: Новини України Жертви Поліція Новини Києва Новини Польщі Кримінальні новини
Джерело: 24 Канал
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