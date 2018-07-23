Поляку, який влаштував смертельну різанину у Києві, оголосили підозру

Прокуратура Києва погодила повідомлення про підозру 28-річному громадянину Польщі за фактом умисного вбивства чоловіка та замаху на вбивство жінки.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури міста Києва у Facebook.

Читайте також: 180 років в’язниці для українців у Греції: як не опинитись на їхньому місці та чому це важливо

Наразі іноземець затриманий, йому надається медична допомога у зв’язку із отриманими тілесними ушкодженнями. На цей час вирішується питання щодо обрання останньому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою,

– йдеться у повідомлені.

Під час затримання зловмисник вчинив опір працівникам поліції, погрожуючи їм ножем, внаслідок чого правоохоронці були вимушені застосувати вогнепальну зброю.

Підозрюваний – громадянин Польщі, 1989 року народження. Слідчими розпочато кримінальне провадження щодо замаху на вбивство, умисного вбивства та посягання на життя працівника правоохоронного органу.

Нагадаємо, уночі, 23 липня, з невідомих причин іноземець напав на перехожого та наніс йому чисельні удари ножем, від яких останній невдовзі помер у лікарні. Після цього поляк помітив літню жінку та, кинувшись, наніс їй чисельні ножові поранення у життєво важливі органи.