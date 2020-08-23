Українські полярники зі станції "Академік Вернадський" не зраджують традиції. З далекої Антарктиди вони надсилають зворушливі вітання усім українцям з нагоди Дня Державного Прапора.

Так, учасники української експедиції наголошують: національний стяг – це те, що зігріває їх за тисячі кілометрів від рідного дому. Фото зі станції та вітання полярників оприлюднені на фейсбук-сторінці Національного антарктичного наукового центру.

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З Днем Прапора! Наш прапор – нам символ, наша гордість, те, що нас об’єднує і не тільки в Україні, але й поза її територією. Вже понад 24 роки прапор України майорить і над станцією "Академік Вернадський" в Антарктиді. Цей прапор зігріває і нагадує про таку рідну Батьківщину. Бережімо наші символи!

– мовиться у вітанні.



Український прапор біля станції "Академік Вернадський" / Фото Євгенія Прокопчука

До таких теплих слів полярники додали кілька фото, на яких видно стяг, що майорить над станцією. Ще на одному знімку учасники експедиції тримають перед собою національний прапор.



Українські полярники з національним прапором / Фото Євгенія Прокопчука

Станція "Академік Вернадський" на карті: