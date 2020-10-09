Львів, Дніпро, Одеса та інші великі міста потрапили у помаранчеву зону: що зміниться
Кабмін 9 жовтня оновив карантинні зони. Відповідно до них, Львів, Дніпро, Одеса, Житомир, Ужгород та інші великі міста України потрапили у помаранчеву зону. Нові обмеження почнуть діяти з 12 жовтня.
Про оновлення зон карантину повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов у своєму телеграм-каналі.
До речі В Україні оновили карантинні зони: які регіони тепер у червоному списку
Які великі міста потрапили до помаранчевої зони
- Київ,
- Львів,
- Вінниця,
- Луцьк,
- Дніпро,
- Житомир,
- Ужгород,
- Івано-Франківськ,
- Одеса,
- Рівне,
- Полтава,
- Тернопіль,
- Харків,
- Хмельницький,
- Черкаси,
- Чернігів,
- Чернівці.
Крім цього, помаранчевими стали багато менших міст та районів.
Що зміниться у містах
У помаранчевій зоні, крім обмежень зеленої та жовтої, діють нові. Зокрема, заборонена робота закладів розміщення, розважальних та культурних закладів, спортзалів та фітнес-залів. Крім того, не можна проводити планову госпіталізацію та приймати нові зміни у дитячі табори.
При проведенні масових заходів теж діють певні обмеження: одна людина на 20 квадратних метрів, але не більше за 100 людей.
Які обмеження діють у карантинних зонах / Інфографіка 24 каналу