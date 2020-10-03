Помер білорус, якого жорстоко побили в СІЗО
Білорус Денис Кузнєцов 3 жовтня помер у лікарні. Його туди 29 вересня привезли з численними травмами з СІЗО на Окрестина – місця, де найжорсткіше поводяться з затриманими в Мінську протестувальниками.
Втім дружина Кузнєцова стверджує, що її чоловік не виходив на акції протестів, повідомляє телеграм-канал "Бинокль".
До слова Білоруси масово отримують смс з "попередженнями" від імені МВС
Відтак жінка не знає, за що її чоловік потрапив у слідчий ізолятор. Втім саме звідти його доставили до лікарні. За словами дружини покійного, він перед смертю розповів лікарям, що його жорстоко побили білоруські міліціонери.
Коли Дениса Кузнєцова без свідомості привезли в реанімаційне відділення лікарні, у нього діагностували переломи кісток черепа, відкриту черепно-мозкову травму третього ступеня, гематоми, переломи ребер й інші травми.
Натомість працівники кривавого СІЗО пояснили лікарям, що чоловік буцімто отримав такі травми, коли "впав з другого ярусу тюремного ліжка".
Білорус Денис Кузнєцов / Фото "Белсат"
Коротко про жертв протестів у Білорусі:
- Встановити точну кількість жертв наразі дуже складно, адже цю інформацію не відкриває білоруська влада. Вона стверджує, що в ході акцій протесту загинули лише троє людей.
- Натомість самі лідери протестів раніше говорили про 5 загиблих. В ООН натомість висловлювали переконання, що й це число може бути значно більшим.
- Крім того, десятки людей досі вважаються зниклими безвісти. Коли людей масово забирали в слідчі ізолятори, рідні по декілька днів, а подекуди тижнів чи й місяців нічого могли про це не знати.