Білорус Денис Кузнєцов 3 жовтня помер у лікарні. Його туди 29 вересня привезли з численними травмами з СІЗО на Окрестина – місця, де найжорсткіше поводяться з затриманими в Мінську протестувальниками.

Втім дружина Кузнєцова стверджує, що її чоловік не виходив на акції протестів, повідомляє телеграм-канал "Бинокль".

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Відтак жінка не знає, за що її чоловік потрапив у слідчий ізолятор. Втім саме звідти його доставили до лікарні. За словами дружини покійного, він перед смертю розповів лікарям, що його жорстоко побили білоруські міліціонери.

Коли Дениса Кузнєцова без свідомості привезли в реанімаційне відділення лікарні, у нього діагностували переломи кісток черепа, відкриту черепно-мозкову травму третього ступеня, гематоми, переломи ребер й інші травми.

Натомість працівники кривавого СІЗО пояснили лікарям, що чоловік буцімто отримав такі травми, коли "впав з другого ярусу тюремного ліжка".



Білорус Денис Кузнєцов / Фото "Белсат"

Коротко про жертв протестів у Білорусі: