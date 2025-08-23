Екскерівник "РІА Новості – Украина" Кирил Вишинський помер у Москві від важкої хвороби. Він був знаковим для Росії пропагандистом.

Про його кар'єру та значення для Москви розповідає 24 Канал.

Що відомо про Кирила Вишинського?

Його затримали у травні 2018 року, після чого він перебував під вартою згідно з рішенням суду. У вересні 2019 року пропагандист відправився у Росію у рамках обміну "35 на 35" між Києвом та Москвою. У рамках цього обміну вдалося повернути Олега Сенцова та інших в'язнів Кремля, зокрема полонених українських моряків.

Лише на "РІА Новості" з’явилося понад півтори тисячі матеріалів про нього. Це не дивно, адже ресурс входить до структури державного агентства "Россия сегодня", очолюваного Дмитром Кисельовим та Маргаритою Симоньян.

Журналістську кар’єру Вишинський розпочав у Дніпрі на каналах олігарха Віктора Пінчука, а згодом працював на ICTV, де співпрацював зокрема із Кисельовим.

Після того, як Кисельов повертається до Москви, Вишинський стає журналістом державного каналу "Россия".

Кисельов взагалі не приховував, що вони з Вишинським добрі друзі. Наприклад, у 2003 році вони разом заснували фестиваль "Джаз Коктебель".

З 2014 року він очолив українську редакцію "РІА Новості", яка, за версією прокуратури, стала майданчиком для поширення 72 матеріалів антиукраїнського змісту. Ці тексти, за твердженням обвинувачення, виправдовували дії Росії, дискредитували українську владу та армію й пропагували ідеї відокремлення Донбасу.

Крім інформаційної діяльності, під час обшуків у Вишинського вилучили 200 тисяч доларів готівкою, зброю, російський паспорт та кремлівські нагороди, зокрема відзнаку "За повернення Криму". Слідство встановило, що він виконував завдання Москви щодо інформаційного супроводу анексії півострова, а фінансування його медіа відбувалося через сербську компанію SPN Media Solutions.

Москва активно боролася за його звільнення. Лавров, Симоньян і Кисельов неодноразово робили гучні заяви, справа піднімалася на міжнародному рівні, а сам Вишинський навіть на суді заявляв про бажання відмовитися від українського громадянства, хоча потім його адвокат уточнив, що він не обов'язково це зробить. Його підтримували акціями, виносили питання в Держдуму, а в Росії навіть присудили журналістську премію "Камертон" імені Анни Політковської.

Експерти зазначають, що Росія не стільки дбала про самого Вишинського, скільки використовувала його як символ для пропаганди. Його ім’я стало інструментом у гібридній війні.

