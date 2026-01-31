Надважка робота: в столиці на одному з об'єктів помер працівник Київтеплоенерго

У підприємстві Київтеплоенерго скорботний день. На одному з об'єктів помер працівник.

Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації.

Що відомо про загибель працівника Київтеплоенерго?

Під час роботи вже не вперше гинуть комунальники. У столиці стався ще один такий випадок.

Як повідомила місцева влада, на одному з об'єктів критичної інфраструктури просто під час роботи помер чоловік, який працював у складі команди підприємства "Київтеплоенерго". Йому було 66 років.

Причини смерті мають встановити судмедексперти,

– йдеться в повідомленні.

Наразі ім'я комунальника не називають.

У Києві комунальники працюють дуже складно