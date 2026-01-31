Надважка робота: в столиці на одному з об'єктів помер працівник Київтеплоенерго
- У Києві під час роботи помер працівник "Київтеплоенерго".
- Причини смерті встановлять судмедексперти.
У підприємстві Київтеплоенерго скорботний день. На одному з об'єктів помер працівник.
Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації.
Що відомо про загибель працівника Київтеплоенерго?
Під час роботи вже не вперше гинуть комунальники. У столиці стався ще один такий випадок.
Як повідомила місцева влада, на одному з об'єктів критичної інфраструктури просто під час роботи помер чоловік, який працював у складі команди підприємства "Київтеплоенерго". Йому було 66 років.
Причини смерті мають встановити судмедексперти,
– йдеться в повідомленні.
Наразі ім'я комунальника не називають.
У Києві комунальники працюють дуже складно
Ситуація в Києві з електропостачанням та теплом подекуди залишається складна. Покращення умов залежить від важкої роботи комунальних фахівців. Дехто з них сильно постраждали через переохолодження та втому.
Нещодавно в Оболонському районі просто під час роботи загинув працівник Київтеплоенерго.
Водночас на допомогу до Києва приїхали шість бригад львівських комунальників з технікою. Колеги разом відновлюють електрику, водопостачання, а також займаються розморожуванням теплотрас.