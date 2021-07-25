Трагедія сталася у сквері "Прибережний". Малюк грався біля фонтану. Його мама була поряд і знімала на відео дітей, які бавилися поблизу води.

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У певну мить хлопчик послизнулася і, не втримавшись на ногах, впав на фонтан. Дитина отримала багато травм. На місце трагедії негайно викликали швидку. Хлопчика госпіталізували до медзакладу.

Медик Олексій Власов розповів, що малюка оперували усю ніч. Добу дитину намагалися врятувати.

Хлопчика відразу направили на операцію. Його оперували з вечора до 6:00. Добу медики намагалися стабілізувати стан дитини. На жаль, 25 липня, о 5:00, хлопчик помер,

– повідомив Власов.

Рятувальники закликали батьків бути обережними і стежити за дітьми під час прогулянок.

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