Помер патріарх Грузії Ілля II, якого критикували за неоднозначну позицію щодо України

На 94 році життя помер Католікос-Патріарх всієї Грузії Ілля II – предстоятель Грузинської православної церкви. Він мав неоднозначну позицію щодо України.

Про це повідомляє "Ехо Кавказу" (Радіо Свобода) та NewsGeorgia.

Що відомо про смерть патріарха Грузії?

У Тбілісі на 94-му році життя помер Католікос-Патріарх всієї Грузії, архієпископ Мцхетський і Тбіліський, митрополит Піцундський, Сухумський та Абхазький Ілля II.

Про його смерть повідомив митрополит Шіо Муджірі. Причину смерті офіційно не розкривають, однак у ніч на 17 березня Іллю II госпіталізували до Кавказького медичного центру з масивною внутрішньою кровотечею.

Ілля II очолив Грузинську православну церкву у 1977 році у віці 44 років і став найдовшим за тривалістю служіння предстоятелем в її історії.

За час його предстоятельства було загально визнано відновлення автокефалії Грузинської церкви. Також було укладено конституційну угоду між церквою та державою, яка закріпила особливий статус церкви, включно з правами на храми, монастирі, земельні ділянки та інші об’єкти по всій території країни.

Окремо Ілля II започаткував практику масового хрещення: за згодою батьків він ставав хрещеним для третьої і кожної наступної дитини у вінчаних сім’ях. За його словами, це мало сприяти покращенню демографічної ситуації. У результаті він мав близько 50 тисяч хрещеників.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Ілля II висловив підтримку Україні та розкритикував позицію патріарха російської православної церкви Кирила.

Водночас його неоднозначна позиція щодо Росії неодноразово ставала предметом критики. Після війни 2008 року він закликав до примирення, наголошуючи на історичній та релігійній близькості народів. Крім того, Ілля II зберігав контакти з російською православною церквою.

