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      Помер Давид Черкаський: "Доктор Айболить", "Острів скарбів" та інші мультфільми режисера

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      Помер Давид Черкаський: відомі роботи мультиплікатора
      Помер Давид Черкаський: відомі роботи мультиплікатора

      30 жовтня пішов з життя знаменитий український художник-мультиплікатор, режисер і сценарист Давид Черкаський. Йому було 86 років. Народний артист України помер у лікарні через два місяці після перенесеного інсульту.

      За свою кар’єру Давид Черкаський зняв 14 анімаційних стрічок. Режисерський дебют заслуженого діяча мистецтв України відбувся у 1964 році.

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      Після цього Черкаський створив багато мультфільмів, на яких виросло не одне покоління. Давид Черкаський прославився циклами мультфільмів – про доктора Айболита, про капітана Врунгеля, про Острів скарбів.

      Режисер створив власний стиль, для якого характерне використання в кадрі фільму субтитрів, текстових полів, з'єднання мультиплікації з документальними кадрами і ігровими зйомками живих акторів. Пропонуємо згадати найвідоміші стрічки Давида Черкаського.

      Найвідоміші роботи Давида Черкаського:

      Пригоди капітана Врунгеля

      Культовий гумористичний мультиплікаційний серіал поставлений в 1976-1979 роках на студії Київнаукфільм режисером Давидом Черкаським. Ця робота не мала жодних аналогів в Радянському союзі. Мультсеріал "Пригоди капітана Врунгеля", знятий за однойменною повістю Андрія Некрасова, розповідає з детективною інтригою історію про те, як відомого мореплавця Врунгеля запрошують до участі в морській регаті, його подорожі, команду і бандитів.

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      Доктор Айболить

      Це знайомий кожному з дитинства мультфільм про доброго доктора Айболить, який лікує всіх звіряток і розташувався під великим деревом, куди приходять всі, кому потрібна допомога.

       

      Острів скарбів

      У цій інтерпретації роман Роберта Льюїса Стівенсона заграв новими фарбами: мультиплікаційні фрагменти змінюються музичними кліпами за участю знаменитих акторів.

      Сюжет картини обертається навколо пошуку таємничих скарбів. Фільм "Острів скарбів" складається з двох частин, перша з них – "Карта капітана Флінта" (1986 рік), і продовження під назвою "Скарби капітана Флінта" (1988).

       

      Як козаки наречених визволяли

      Серія про пригоди козаків, в якій герої переслідують піратів, що викрали козачок.

       

      Як козаки куліш варили

      В епізоді йдеться про викрадення Ока та інших козаків басурманами-работоргівцями. 

       

       

      Теги: Новини України LifeStyle Втрати Кіно
      Джерело: 24 канал
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      Новини за 30 жовтня
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