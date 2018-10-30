30 жовтня пішов з життя знаменитий український художник-мультиплікатор, режисер і сценарист Давид Черкаський. Йому було 86 років. Народний артист України помер у лікарні через два місяці після перенесеного інсульту.

За свою кар’єру Давид Черкаський зняв 14 анімаційних стрічок. Режисерський дебют заслуженого діяча мистецтв України відбувся у 1964 році.

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Після цього Черкаський створив багато мультфільмів, на яких виросло не одне покоління. Давид Черкаський прославився циклами мультфільмів – про доктора Айболита, про капітана Врунгеля, про Острів скарбів.

Режисер створив власний стиль, для якого характерне використання в кадрі фільму субтитрів, текстових полів, з'єднання мультиплікації з документальними кадрами і ігровими зйомками живих акторів. Пропонуємо згадати найвідоміші стрічки Давида Черкаського.

Найвідоміші роботи Давида Черкаського:

Пригоди капітана Врунгеля

Культовий гумористичний мультиплікаційний серіал поставлений в 1976-1979 роках на студії Київнаукфільм режисером Давидом Черкаським. Ця робота не мала жодних аналогів в Радянському союзі. Мультсеріал "Пригоди капітана Врунгеля", знятий за однойменною повістю Андрія Некрасова, розповідає з детективною інтригою історію про те, як відомого мореплавця Врунгеля запрошують до участі в морській регаті, його подорожі, команду і бандитів.

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Доктор Айболить

Це знайомий кожному з дитинства мультфільм про доброго доктора Айболить, який лікує всіх звіряток і розташувався під великим деревом, куди приходять всі, кому потрібна допомога.

Острів скарбів

У цій інтерпретації роман Роберта Льюїса Стівенсона заграв новими фарбами: мультиплікаційні фрагменти змінюються музичними кліпами за участю знаменитих акторів.

Сюжет картини обертається навколо пошуку таємничих скарбів. Фільм "Острів скарбів" складається з двох частин, перша з них – "Карта капітана Флінта" (1986 рік), і продовження під назвою "Скарби капітана Флінта" (1988).

Як козаки наречених визволяли

Серія про пригоди козаків, в якій герої переслідують піратів, що викрали козачок.

Як козаки куліш варили

В епізоді йдеться про викрадення Ока та інших козаків басурманами-работоргівцями.