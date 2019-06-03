20:19
3 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПОЛІЦЕЙСЬКІ ПІДСТРЕЛИЛИ ДИТИНУ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Як росіяни підкорюють космос. У РФ з'явиться новий президент
      Вєсті Кремля
      13:17, 1 червня
      Вєсті.UA: Луценко не йде і не прощається. Американець Яценюк
      Вєсті.UA
      20:18, сьогодні
      Гроші дорожче за екологію: які корупційні схеми роками працюють у Мінприроди
      ЦРУ
      09:00, 31 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Як боролися в Союзі із розкрадачами соцвласності
      Згадати все
      23:40, 31 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПОЛІЦЕЙСЬКІ ПІДСТРЕЛИЛИ ДИТИНУ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Помер хлопчик, якого в Переяславі-Хмельницькому підстрелили поліцейські

      27418 Читать новость на русском
      Помер хлопчик, в якого вистрілили поліцейські - деталі вбивства дитини
      Поранена поліцеськими дитина померла в лікарні / Фото з відкритих джерел

      У лікарні Києва помер 5-річний хлопчик, у якого, найімовірніше, стріляли п'яні поліцейські.

      Про це 24 каналу повідомили у лікарні. Увесь колектив 24 каналу висловлює щирий жаль та співчуття родичам дитини.

      Читайте також: Справа пораненого поліцейськими хлопчика під особистим контролем президента, – Мендель

      Стан малюка був вкрай важкий. У дитини – кульове проникаюче поранення голови, тяжка відкрита проникаюча черепно-мозкова травма, забій головного мозку. Лікарі у Переяславі-Хмельницькому здійснили складну операцію, але, на жаль, витягнути кулю так і не змогли.

      Для подальшого лікування хлопчика доправили у високоспеціалізований нейрохірургічний центр в Києві. Дитина була у стабільно важкому стані, підключена до апарату штучної вентиляції легень. Дитині надавали усю необхідну допомогу, однак врятувати її так і не вдалося.

      Трагедія трапилася 31 травня. У Переяславі-Хмельницькому 5-річний хлопчик потрапив до реанімації з вогнепальним пораненням голови. Підозрюють, що в дитину стріляли двоє п'яних поліцейських. Їх вже затримали і вони переконували, що хлопчик прослизнувся і впав. 

      Загибель дитини: хроніка подій
      blog_ava
      Біографія Юлії Мендель: хто став прес-секретарем Зеленського
      сьогодні
      8458
      Теги: Поліцейські підстрелили дитину Новини України Жертви Новини Києва
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      ПАРЄ може повернути Росію до складу Асамблеї: що означає і які ризики для України
      сьогодні , 20:03 ПАРЄ може повернути Росію до складу Асамблеї: що означає і які ризики для України
      Світлана Попова 263
      Чому не потрібно платити аванс за відкриття виконавчого провадження
      сьогодні , 19:02 Чому не потрібно платити аванс за відкриття виконавчого провадження
      Ірина Поліщук 120
      Як обрати холодильник для дому: поради на що треба звернути увагу
      сьогодні , 11:00 Як обрати холодильник для дому: поради на що треба звернути увагу
      1139
      Втеча у мажоритарку, чи шанс на порятунок?
      сьогодні , 18:50 Втеча у мажоритарку, чи шанс на порятунок?
      Андрій Вігірінський 245
      Від Київського моря до спальних районів Вільнюса: де знімали серіал "Чорнобиль" від HBO
      сьогодні , 18:31 Від Київського моря до спальних районів Вільнюса: де знімали серіал "Чорнобиль" від HBO
      1742
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук