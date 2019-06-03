Помер хлопчик, якого в Переяславі-Хмельницькому підстрелили поліцейські

У лікарні Києва помер 5-річний хлопчик, у якого, найімовірніше, стріляли п'яні поліцейські.

Про це 24 каналу повідомили у лікарні. Увесь колектив 24 каналу висловлює щирий жаль та співчуття родичам дитини.

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Стан малюка був вкрай важкий. У дитини – кульове проникаюче поранення голови, тяжка відкрита проникаюча черепно-мозкова травма, забій головного мозку. Лікарі у Переяславі-Хмельницькому здійснили складну операцію, але, на жаль, витягнути кулю так і не змогли.

Для подальшого лікування хлопчика доправили у високоспеціалізований нейрохірургічний центр в Києві. Дитина була у стабільно важкому стані, підключена до апарату штучної вентиляції легень. Дитині надавали усю необхідну допомогу, однак врятувати її так і не вдалося.

Трагедія трапилася 31 травня. У Переяславі-Хмельницькому 5-річний хлопчик потрапив до реанімації з вогнепальним пораненням голови. Підозрюють, що в дитину стріляли двоє п'яних поліцейських. Їх вже затримали і вони переконували, що хлопчик прослизнувся і впав.