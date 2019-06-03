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      Травма надважка, – лікар про стан хлопчика, у якого стріляли п’яні патрульні

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      Стан 5-річного хлопчика, якого у Переяслав-Хмельницькому поранили п’яні правоохоронці, є вкрай важким. Куля залишається у мозку.

      Медики поки не дають жодних прогнозів, про це сказав головний лікар Київського міського центру дитячої нейрохірургії Олександр Гончарук.

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      Дитина перебуває у вкрай тяжкому стані, на апараті штучного дихання. Функції серцево-судинної системи підтримуються за допомогою медикаментів. Лікар також підкреслив, що травма — надважка, з ушкодженням однієї з півкуль мозку.

      Згідно з медичними протоколами та стандартами НАТО, у дитини – бойова травма. Виконано повторне оперативне втручання: видалено гематому, частину черепа. Ця травма є такою, на яку реагують усі органи, також підключається поліорганна недостатність,
      – розповів Гончарук.

      Куля лишається у мозку. Діставати її, на переконання нейрохірургів, недоцільно. Лікарі наголошують, що наразі головне – врятувати життя дитині.

      "Тяжкість травми така, що робити прогнози нерозумно. Ми максимально використовуємо усе, щоб врятувати життя дитині. Ми зробили максимальний обсяг оперативного втручання, зараз завдання – стабілізувати стан", – наголосив лікар.

      Дивіться відео із коментарем лікаря: 

      Рідні хлопчика попри все сподіваються, що він одужає. Бабуся дитини Олександра Тлявова розповідає, що приходили родичі поліцейських та перерахували суми грошей. Правоохоронців, що поранили хлопчика, вони не виправдовують. Водночас Олександру Тлявову до правоохоронців наразі не пустили. 

      Що сталося у Переяславі-Хмельницькому?У Переяславі-Хмельницькому 31 травня 5-річний хлопчик потрапив до реанімації з вогнепальним пораненням голови, йому зробили операцію. Підозрюють, що в дитину стріляли 2 поліцейських, які на той момент були п’яними. Їх вже затримали. Самі ж правоохоронці переконували, що хлопчик підсковзнувся і впав. Дитину прооперували, однак жодних прогнозів медики дати не можуть. Стан малюка вкрай важкий. У дитини повністю роздроблений череп, а витягнути кулю лікарі так і не змогли.

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      Теги: Новини України Поліція Діти і неповнолітні Розслідування Кримінальні новини Поліцейські підстрелили дитину Новини політики
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