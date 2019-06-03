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      Травма сверхтяжелая, – врач о состоянии мальчика, в которого стреляли пьяные патрульные

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      Состояние 5-летнего мальчика, которого в Переяслав-Хмельницком ранили пьяные стражи порядка, является крайне тяжелым. Пуля остается в мозге.

      Медики пока не дают никаких прогнозов, об этом сказал главный врач Киевского городского центра детской нейрохирургии Александр Гончарук.

      Читайте также: Пятилетнему мальчику стреляли в голову: известны имена подозреваемых полицейских

      Ребенок находится в крайне тяжелом состоянии, на аппарате искусственного дыхания. Функции сердечно-сосудистой системы поддерживаются с помощью медикаментов. Врач также подчеркнул, что травма – сверхтяжелая, с повреждением одного из полушарий мозга.

      Согласно медицинским протоколам и стандартам НАТО, у ребенка – боевая травма. Выполнено повторное оперативное вмешательство: удалена гематома, часть черепа. Эта травма является такой, на которую реагируют все органы, также подключается полиорганная недостаточность,
      – рассказал Гончарук.

      Пуля остается в мозге. Доставать ее, по мнению нейрохирургов, нецелесообразно. Врачи отмечают, что сейчас главное – спасти жизнь ребенку.

      "Тяжесть травмы такова, что делать прогнозы глупо. Мы максимально используем все, чтобы спасти жизнь ребенку. Мы сделали максимальный объем оперативного вмешательства, сейчас задача – стабилизировать состояние", – отметил врач.

      Смотрите видео с комментарием врача:

      Родные мальчика несмотря на все надеются, что он выздоровеет. Бабушка ребенка Александра Тлявова рассказывает, что приходили родственники полицейских и перечислили суммы денег. Правоохранителей, что ранили мальчика, они не оправдывают. В то же время Александру Тлявову к правоохранителям пока не пустили.

      Что произошло в Переяславе-Хмельницком?​В Переяславе-Хмельницком 31 мая 5-летний мальчик попал в реанимацию с огнестрельным ранением головы, ему сделали операцию. Подозревают, что в ребенка стреляли 2 полицейских, которые на тот момент были пьяными. Их уже задержали. Сами же правоохранители убеждали, что мальчик поскользнулся и упал. Ребенка прооперировали, однако никаких прогнозов медики дать не могут. Состояние малыша крайне тяжелое. У ребенка полностью раздроблен череп, а вытянуть пулю врачи так и не смогли.

       

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Полицейские подстрелили ребенка Дети и несовершеннолетние Полиция Новости политики Криминальные новости Расследования
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