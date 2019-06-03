Бабушка 5-летнего мальчика, в которого стреляли: Травма несовместима с жизнью

Врачи называют травму мальчика, в которого стреляли в Переяслав-Хмельницком, несовместимой с жизнью. Его состояние стабильно тяжелое. Подозревают в преступлении местных полицейских, которые были пьяными.

Однако надежды на выздоровление ребенка не теряют, об этом рассказала его бабушка Александра Тлявова, пишет "Громадское".

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Она также отметила, что в Переяславе к родным малыша приходили родственники полицейских. Александра Тлявова отмечает, что подозреваемых никто не оправдывает.

Приходили мать и сестра одного из них к нам в Переяслав, и говорили, что они его не оправдывают. Они передали 10 000 гривен помощи, сочувствовали, но номера они не брали и нам не звонили. Жена или сестра другого тоже приходила и 6000 перечислила. Часто люди защищают виновных, но в нашем случае, только услышали фамилии, то сразу сказали, что это неадекват,

– сказала она.

Сама женщина тоже ездила в полицию, однако туда ее не пустили. Говорили, что подозреваемые утром еще были "невменяемы".

Что произошло в Переяславе-Хмельницком?В Переяслав-Хмельницком 31 мая 5-летний мальчик попал в реанимацию с огнестрельным ранением головы, ему сделали операцию. Подозревают, что в ребенка стреляли 2 полицейских, которые на тот момент были пьяными. Их уже задержали. Сами же правоохранители убеждали, что мальчик поскользнулся и упал. Ребенка прооперировали, однако никаких прогнозов медики дать не могут. Состояние малыша крайне тяжелое. У ребенка полностью раздроблен череп, а вытащить пулю врачи так и не смогли.