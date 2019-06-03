Бабуся 5-річного хлопчика, у якого стріляли: Травма не сумісна з життям

Лікарі називають травму хлопчика, у якого стріляли в Переяславі-Хмельницькому, не сумісною з життям. Його стан стабільно важкий – дитина у комі. Підозрюють у злочині місцевих поліцейських. які були п'яними.

Однак надії на одужання хлопчика не втрачають, про це розповіла його бабуся Олександра Тлявова, пише "Громадське".

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Вона також зазначила, що у Переяславі до рідних малюка приходили родичі поліцейських. Олександра Тлявова наголошує , що підозрюваних ніхто не виправдовує.

Приходили мати і сестра одного з них до нас у Переяслові, і казали, що вони його не виправдовують. Вони передали 10 тисяч гривень допомоги, співчували, але номера вони не брали і нам не дзвонили. Дружина або сестра іншого теж приходила і 6 тисяч перерахувала. Часто люди захищають винних, але у нашому випадку, щойно почули прізвища, то одразу сказали, що це неадекват,

– сказала вона.

Сама жінка теж їздила у поліцію, однак туди її не пустили. Казали, що підозрювані зранку ще були "невміняємі".

Що сталося у Переяславі-Хмельницькому?У Переяславі-Хмельницькому 31 травня 5-річний потрапив до реанімації з вогнепальним пораненням голови, йому зробили операцію. Підозрюють, що в дитину стріляли 2 поліцейських, які на той момент були п’яними. Їх вже затримали. Самі ж правоохоронці переконували, що хлопчик підсковзнувся і впав. Дитину прооперували, однак жодних прогнозів медики дати не можуть. Стан малюка вкрай важкий. У дитини повністю роздроблений череп, а витягнути кулю лікарі так і не змогли.