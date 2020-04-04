Іван Вакарчук помер: біографія відомого науковця
Помер 73-річний Іван Вакарчук – український фізик, політик та громадський діяч, батько Святослава Вакарчука. Біографію відомого українця – читайте у матеріалі 24 каналу.
Біографія Івана Вакарчука
Іван Вакарчук народився 6 березня 1947 року у селі Старі Братушани, нині це Єдинецький район Молдови.
Про смерть Помер Іван Вакарчук – науковець, ексміністр освіти, батько співака
Вакарчук – відомий український фізик, політик і громадський діяч, міністр освіти і науки України у 2007 – 2010 роках, батько співака та політика Святослава Вакарчука. Був ректором Львівського національного університету імені Івана Франка.
Іван Вакарчук – доктор фізико-математичних наук, герой України та заслужений діяч науки і техніки України.
Іван Вакарчук / Фото з фейсбук-сторінки Святослава Вакарчука
Освіта та наука
- У 1954 – 1965 навчався у Братушанській середній школі, яку закінчив з медаллю.
- У 1965 – 1970 Іван Вакарчук навчався на фізичному факультеті ЛНУ імені Івана Франка.
- У 1970 – 1973 – навчання в аспірантурі Львівського відділу статистичної теорії конденсованого стану Інституту теоретичної фізики АН УРСР.
- У 1973 – 1978 – молодший науковий співробітник Львівського відділу Інституту теоретичної фізики АН УРСР.
З 1980 до 1984 Іван Вакарчук керував відділом квантової статистики у Львівському відділі статистичної теорії конденсованого стану Інституту теоретичної фізики АН УРСР. До 1990 року Вакарчук був професором кафедри теоретичної фізики Львівського університету.
Зверніть увагу! Іван Вакарчук – автор понад 240 наукових праць.
Відомого українця обрали ректором Львівського національного університету імені Івана Франка 13 листопала 1990 року. У 1991 – обраний президентом Малої академії наук Львівщини.
Іван Вакарчук був ректором ЛНУ імені Івана Франка / Фото з фейсбук-сторінки ЛНУ
У 2001 році Івана Вакарчука знову переобрали на посаду ректора Львівського національного університету імені Івана Франка до 2007 року, а також Вакарчук стає президентом Українського фізичного товариства.
З 2010 по 2013 рік втретє був ректором Львівського університету.
Політична кар’єра
- У 1989 – 1991 роках Іван Вакарчук був народним депутатом СРСР від територіального виборчого округу № 486 (Львівська область), членом КПРС.
- Восени 1989 року – учасник установчого з'їзду Народного Руху України за перебудову, один із делегатів від Львівської області.
- З 1999 року Вакарчук був довіреною особою Леоніда Кучми на виборах президента України.
З 2007 до 2010 – очолював Міністерство освіти у другому уряді Юлії Тимошенко. За його каденції відбулися серйозні реформи вищої освіти в Україні. Іван Вакарчук втратив посаду у зв'язку з відставкою Кабміну після перемоги на президентських виборах Віктора Януковича.
Сім’я
Іван Вакарчук одружений та має дітей. Дружина Світлана Олександрівна – викладачка фізики, доцент Львівського університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені Гжицького.
Іван Вакарчук разом з сином / Фото з соціальних мереж
У Вакарчука два сини: Святослав та Олег. Святослав Вакарчук – лідер партії "Голос", народний депутат України та засновник музичного гурту "Океан Ельзи". Олег Вакарчук – приватний підприємець.
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Нагороди
- Звання Герой України з врученням ордена Держави – за визначні особисті заслуги в розвитку вітчизняної освіти і науки, багаторічну плідну науково-педагогічну діяльність, вагомий внесок в утвердження незалежної Української держави.
- Орден "За заслуги" II ступеня – за вагомий особистий внесок у захист демократії, єдності, соборності і незалежності України, відстоювання ідеалів свободи і прав людини, активну громадянську позицію.
- Почесна відзнака Президента України – за визначні досягнення у праці, що сприяють економічному, науково-технічному і соціально-культурному розвиткові України, зміцненню її державності і міжнародного авторитету, та з нагоди п'ятої річниці незалежності України.
- Заслужений діяч науки і техніки України – за вагомий особистий внесок в увічнення пам'яті Івана Франка.
- Державна премія України в галузі науки і техніки – за підручник "Квантова механіка".
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