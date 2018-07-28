Помер письменник і дисидент Володимир Войнович, автор трилогії про солдата Івана Чонкіна

Володимир Войнович помер уночі проти 28 липня. Російському та радянському письменнику було 86 років. За словами близького оточення літератор, причина смерті – серцевий напад.

Про смерть Войновича у соцмережах пишуть друзі і родичі письменника.

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За словами журналіста Віктора Давидова та знайомої літератора Юлії Песіної, Войнович помер внаслідок серцевого нападу.

Також Песіна зазначила, що "швидка" не встигла.

Народився майбутній письменник і драматург Володимир Войнович у колишньому Сталінабаді (нинішнє Душанбе) в 1932 році. Перші його твори були опублікованими в другій половині 1950-х років. У 1960-х вірш "Чотирнадцять хвилин до старту" ( "Я вірю, друзі, каравани ракет..."), перекладений на музику, став неофіційним гімном радянської космонавтики. Загалом Войнович написав тексти для більш ніж 40 пісень.

Серед інших його робіт відзначимо антиутопію "Москва 2042", повісті "Шапка" та "Два товариші", книгу про Олександра Солженіцина "Портрет на фоні міфу", а також роман "Монументальна пропаганда".

Проте найвідомішим його твором є анекдот-роман про пригоди солдата Івана Чонкіна ("Життя та незвичайні пригоди солдата Івана Чонкіна"), про якого Войнович згодом написав ще дві книги: "Претендент на престол" і "Переміщена особа".



Зауважимо, що на Заході першу книгу видали навіть раніше, аніж у СРСР: в останньому його розповсюджували як самвидав. Річ у тім, що наприкінці 1960-х років письменник брав активну участь в русі за права людини, що стало причиною конфліктів з владою. Як наслідок його виключили зі Спілки письменників СРСР, а у 1980-му взагалі вислали з країни та за рік позбавили радянського громадянства. Щоправда, у 1990 році радянське громадянство Войновича відновили, і після цього він повернувся на батьківщину. До слова, до цього часу митець проживав у ФРН і США.

У 2000 році за роман "Монументальна пропаганда" Войновича нагородили Державною премією Російської Федерації. А у 2002 році він став володарем премії імені Сахарова "За громадянську мужність письменника".

Нагадаємо, у середині червня на 82 році помер український письменник-шістдесятник Іван Драч. Сталося це внаслідок важкої хвороби.