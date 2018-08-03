Помер Рік Дженест, – відомий манекенник Zombie Boy

32-річний актор та манекенник Рік Дженест, більш відомий як Zombie Boy через його численні татуювання на тілі у вигляді скелета людини, вчинив самогубство.

Про це повідомляють на Radio-Canada.

За інформацією ЗМІ, які посилаються на місцеву поліцію, у канадця були проблеми з психічним здоров'ям. Його знайшли мертвим у своїй квартирі в Монреалі, звідки він родом, ймовірно 1 серпня.

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Допис, поширений Zombie Boy (@rickgenestofficial) 7 Чер 2013 р. о 4:47 PDT

Свою найбільшу популярність він здобув після зйомок у кліпі Леді Гаги "Born This Way". Дізнавшись про смерть моделі, артистка висловила свій жаль і підтримку рідним в соцмережах.

Нам потрібно більше працювати, щоб змінити культуру та пережити психічне здоров'я, про яке ми не можемо говорити. Якщо ви страждаєте, зателефонуйте знайомому або родині сьогодні. Ми повинні врятувати один одного,

– звернулась до шанувальників Леді Гага у Twitter.