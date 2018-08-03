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Помер Рік Дженест, – відомий манекенник Zombie Boy

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Помер Зомбі Бой (Zombie Boy) – відомий манекенник Рік Дженест
Помер Зомбі Бой (Zombie Boy) – відомий манекенник Рік Дженест / Instagram / @rickgenestofficial

32-річний актор та манекенник Рік Дженест, більш відомий як Zombie Boy через його численні татуювання на тілі у вигляді скелета людини, вчинив самогубство.

Про це повідомляють на Radio-Canada.

За інформацією ЗМІ, які посилаються на місцеву поліцію, у канадця були проблеми з психічним здоров'ям. Його знайшли мертвим у своїй квартирі в Монреалі, звідки він родом, ймовірно 1 серпня.

Читайте також: Помер Zombie Boy: біографія моделі Ріка Дженеста з моторошними татуюваннями

 

Свою найбільшу популярність він здобув після зйомок у кліпі Леді Гаги "Born This Way". Дізнавшись про смерть моделі, артистка висловила свій жаль і підтримку рідним в соцмережах.

Нам потрібно більше працювати, щоб змінити культуру та пережити психічне здоров'я, про яке ми не можемо говорити. Якщо ви страждаєте, зателефонуйте знайомому або родині сьогодні. Ми повинні врятувати один одного,
– звернулась до шанувальників Леді Гага у Twitter.

 

Теги: LifeStyle Мода Втрати Самогубство
Джерело: 24 Канал
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