Помер у казармі: на Яворівському полігоні сталася неочікувана трагедія
4 листопада на Яворівському полігоні, що на Львівщині, помер 45-річний офіцер 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила Віктор Телегій. Чоловік мав звання старшого лейтенанта.
Про це повідомляє прес-служба Львівської обласної ради.
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Як зазначають у відомстві, офіцер народився у 1973 році, за попередніми висновками медиків, помер він унаслідок серцевої недостатності.
За словами керівника регіонального медіа-центру Міноборони України Олександра Поронюка, трагічнна подія сталася у казармі, «тобто жодних перенавантажень на організм не було», передає Укрінформ.
Також він сповістив, що точну причину смерті військовослужбовця встановлять експерти.
Нагадаємо, наприкінці жовтня на Херсонщині раптово помер Михайло Тетерук з позивним "Кіборг". Чоловік свого часу брав участь у війні на Донбасі – зокрема, він захищав Донецький аеропорт.