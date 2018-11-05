Помер у казармі: на Яворівському полігоні сталася неочікувана трагедія

4 листопада на Яворівському полігоні, що на Львівщині, помер 45-річний офіцер 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила Віктор Телегій. Чоловік мав звання старшого лейтенанта.

Про це повідомляє прес-служба Львівської обласної ради.

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Як зазначають у відомстві, офіцер народився у 1973 році, за попередніми висновками медиків, помер він унаслідок серцевої недостатності.

За словами керівника регіонального медіа-центру Міноборони України Олександра Поронюка, трагічнна подія сталася у казармі, «тобто жодних перенавантажень на організм не було», передає Укрінформ.

Також він сповістив, що точну причину смерті військовослужбовця встановлять експерти.

Нагадаємо, наприкінці жовтня на Херсонщині раптово помер Михайло Тетерук з позивним "Кіборг". Чоловік свого часу брав участь у війні на Донбасі – зокрема, він захищав Донецький аеропорт.