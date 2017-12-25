Помер український офіцер, за життя якого боролись 4 дні

24 грудня помер український воїн Юрій Золотарьов. За його життя 4 дні боролись медики лікарні імені Мечникова в Дніпрі.

Про це пише видання Цензор.НЕТ.

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Боєць отримав осколкове поранення голови 20 грудня. Захисник був офіцером 25-ї окремої повітряно-десантної бригади.

"Чотири доби лікарі Мечникова боролися за життя нашого Героя, але бойове осколкове поранення голови 20 грудня було несумісним з життям", – сказала радник голови Дніпропетровської ОДА Тетяна Губа.

Хлопцеві було всього 28 років. Мати Героя навіть не знала, що він був у зоні АТО.