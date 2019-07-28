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      Помер відомий критик Путіна та журналіст Володимир Кара-Мурза

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      Володимир Кара-Мруза-старший
      Володимир Кара-Мруза-старший / "Радіо Свобода"

      У віці 59 років помер популярний російський журналіст і історик Володимир Кара-Мурза-старший. Його називають одним із засновників "старого НТВ". Крім того, він є критиком режиму російського президента Володимира Путіна.

      Про смерть журналіста написав його син Володимир Кара-Мурза-молодший. За його словами, трагедія трапилася о 8 годині ранку 28 липня. Що цікаво, цього дня Володимир Кара-Мурза відзначав би свої іменини.

      Зверніть увагу! Лише тиск Заходу може врятувати Сенцова, – Володимир Кара-Мурза 

      Про місце прощання та де поховають Кара-Мурзу старшого його родина повідомить пізніше.

      Що відомо про Володимира Кара-Мурзу-старшого

      Народився він у Москві у 1959 році. У 1981 році він закінчив історичний факультет одного з найпрестижніших вишів у СРСР – Московського державного університету за фахом «викладач історії новітнього часу».

      У 1992 році він прийшов телебачення, відтоді й почалася його журналістська кар’єра. Спершу Кара-Мурза разом із Євгеном Кисельовим працював над програмою «Итоги» на «Останкіно» (нині – російський «Первый канал»), а потім вони перейшли на новостворений НТВ. Упродовж шести років вів тут Кара-Мурза авторську аналітичну програму «Сегодня в полночь», а також був автором і ведучим історичної програми «Свидетель века».

      Він є одним із представників команди «старого НТВ», частина якої після розгону телеканалу перейшла на канал «ТВ-6» Бориса Березовського, а після закриття останнього - на ТВС. Там Кара-Мурза також вів кілька авторських передач: «Грани», «Место печати», «Тушите свет».

      Після відключення ТВС від ефіру журналіст пішов на RTVi, де протягом п'яти років був ведучим передачі «Сейчас в России». Паралельно Кара-Мурза-старший працював на радіостанції «Ехо Москви», де виходила його «Репліка Кара-Мурзи». Крім того, Журналіст співпрацював з RTVi та з «Радіо Свобода», на яких виходили його авторські програми Грани недели» та «Грани времени»..

      Його було нагороджено премією «Золоте перо Росії», також він був членом Академії російського телебачення.

      blog_ava
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      Теги: Втрати Журналісти Новини Росії
      Джерело: 24 канал
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