Помер Zombie Boy: біографія моделі Ріка Дженеста з моторошними татуюваннями

Помер відомий манекенник і актор з численними татуюваннями Рік Дженест, більш відомий як Zombie Boy. Він наклав на себе руки в Монреалі приблизно 1 серпня. Чоловік прославився не тільки своєю участю в кліпі американської співачки Леді Гаги, але і рекордною кількістю татуювань з кістками і комахами.

За інформацією ЗМІ, 32-річний чоловік мав серйозні проблеми з психічним здоров’ям, через що, ймовірно, вкоротив собі віку.

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Вихідець з передмістя Монреалю, Канада, пережив важку операцію з видалення пухлини мозку. Тоді йому було лише 15 років і він вже не сподівався, що житиме далі. У свої 16 після одужання він зробив своє перше татуювання в честь переможеної хвороби у вигляді обрізаного черепа.



Рік Дженест має рекордну кількість тату з кістками та комахами

Відтоді Zombie Boy по-справжньому захопився мистецтво тату. Зробити з себе справжню зомбі-людину в нього виникла через любов до фільмів жахів. Він двічі потрапляв до Книги рекордів Гіннеса за найбільшу кількість татуювань із зображенням кісток – 139, та зображенням комах – 176.

Світлини зі своїми численними татуювання Рік вперше виклав в мережу у 2010 році. Сотні тисяч шанувальників почали захоплюватись незвичною зовнішністю хлопця. Серед них був і відомий модний директор Нікола Формічетті, що співпрацює із світовими зірками, серед яких була співачка Леді Гага.



Леді Гага і Zombie Boy

Незабаром, 19 січня 2011 року, Дженест вперше взяв участь у рекламі костюмів нової чоловічої колекції бренду MUGLER, яким також опікувався Формічетті. Після цього Нікола попросив Леді Гагу, щоб вона взяла хлопця із собою на показ чоловічого одягу.

Вже у 2011 році Рік Дженест здобув свою найбільшу популярність, коли взяв участь у зйомках кліпу Леді Гаги "Born This Way". Відтоді артистка тримала з моделлю тісний контакт та після новини про його смерть звернулась до шанувальників з проханням не мовчати про своє психічне здоров’я.

Одного разу Дженест став частиною рекламної кампанії лінії косметичних засобів "Dermablend", де задля реклами йому замаскували всі татуювання. Результат неабияк вразив шанувальників моделі. Відтоді Zombie Boy знімався для багатьох модних та косметичних брендів, назавжди прив’язавши до себе прізвисько "Зомбі-хлопець".



Zombie Boy із замаскованими тату