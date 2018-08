Помер Zombie Boy: у яких фільмах зіграв Рік Дженест

Канадський кіноактор Рік Дженест, більш відомий як Zombie Boy, помер, ймовірно, 1 серпня у Монреалі. Чоловік, який вчинив самогубство, прославився не лише своїми татуюваннями та участю в кліпах зірок, а й здобутками в кіно.

Рік Дженест отримав свою першу роль у 2009 році в фільмі Шелдона Вілсона "Carny". Згодом його фільмографія поповнилась такими стрічками як "Aquario", "47 Ronin", "Poison Love", "In Faustian Fashion", "Love at Last Sight", "En Passant", "Illustrated Man" та "Silent Witness".

Журналісти LifeStyle 24 пропонують вам розповісти про декілька фільмів, у яких покійний Рік Дженест зіграв не лише камео-ролі.

"Проклятий дракон" (Carny) 2009

У фентезійному фільмі режисера Шелдона Вілсона розповідається про монстра-дракона, якого привозить мандрівний цирк у маленьке містечко. Дракон, який весь час був замкнений у клітці, тікає з-під замка і починає винищувати всіх містян. За порятунок жителів береться шериф Сем Атлас, але небезпечний монстр є лише однією з тих проблем, які трапляються на його шляху. У фільмі Рік Дженест виконав роль Керні.

Carny 2009: дивитись трейлер фільму онлайн

"47 ронінів" (47 ronin) 2013

Драматичний фентезійний бойовик режисера Карла Еріка Рінш розповідає про 47 самураїв, які мстять за свого вбитого пана. Вони дають вірну клятву знайти винуватців загибелі свого наставника, незважаючи на те, що їх за це чекає смертний вирок. Сюжет фільму написаний за мотивами японських народних переказів. У стрічці Zombie Boy постав в ролі Формана.

47 ronin 2013: дивитись трейлер фільму онлайн

"Мовчазний свідок" (Silent Witness) 2017

Британський детективний серіал телеканалу BBC One і Fox Crime розповідає про команду судмедескспертів, які допомагають розслідувати вбивства поліції. Фільм є достатньо похмурим та жорстоким, тому творці серіалу не рекомендують їх переглядати особам до 18 років. У стрічці Рік Дженест зіграв роль "Стервятника" у двох епізодах.

Silent Witness 2017: дивитись трейлер фільму онлайн

Нагадаємо, що актор та модель Рік Дженест, більш відомий як хлопець з татуюваннями Zombie Boy, вчинив самогубство, ймовірно, 1 серпня. Чоловіка знайшли мертвим у його квартирі в Монреалі, Канада. За інформацією поліції, у Ріка були проблеми з психічним здоров'ям.