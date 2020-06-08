Померла Богдана Костюк – перша координаторка київського бюро "Радіо Свобода"
У Києві 7 червня на 56-му році життя після тривалої хвороби померла журналістка "Радіо Свобода" Богдана Костюк. Вона була першою координаторкою київського бюро "Радіо Свобода".
У столичній лікарні після важкої хвороби померла журналістка "Радіо Свобода" Богдана Костюк, написала у фейсбуці директорка української служби "Радіо Свобода" Мар’яна Драч.
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З нами більше немає Богдани Костюк. У це не можна повірити. З "Радіо Свобода" Богдана майже 25 років,
– написала Драч.
Вона додала, що людяність, добре серце, любов до України були головними рисами журналістки. Їй було 55 років.
Що відомо про Богдану Костюк
- Перша координаторка київського бюро "Радіо Свобода" після офіційної реєстрації. Працювала там з 1995 року.
- Авторка репортажів з Верховної Ради, міжнародних самітів, всіх Майданів.
- Впродовж останніх років багато писала про волонтерів на війну на Донбасі.
Редакція 24 каналу висловлює співчуття рідним та близьким Богдани Костюк.