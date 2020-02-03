Помідори проти крабів: як коронавірус вплине на торгівлю з Китаєм

Через вірусне захворювання в Китаї стоять заводи, зачиняються брендові магазини та падає міжнародна торгівля. З іншого боку кордону, Росія не може придбати китайські овочі та продати своїх крабів. 24 канал розбирався, як вірус може вплинути на світову економіку.

Експорт та імпорт: що продає і купує Китай у світі

Завантажений корабель з контейнерами у китайському порту/ photo: Getty Images

Китай, звісно, має торговельні відносини та інтереси з усім світом. Це найбільший у світі експортер з прибутком більше 2 трлн доларів США. Щоправда, близько половини цього експорту йде до сусідніх країн Азії. До Північної Америки, для порівняння, було відправлено 22,4% товарів, до Європи – 19,1%. Зовсім крихти – 8% – випали на долю Африки та Латинської Америки. Хоча Китай активно просуває себе у цих регіонах, вкладає у проєкти великі кошти. Втім, це інвестиції. А що саме продає/купує "азіатський дракон"?

В основному, Китай продає електричні машини та устаткування (664 млрд доларів США), комп’ютерну техніку (430 млрд), збірні будинки, вивіски, меблі (96,4 млрд), пластмасу вироби з неї (80 млрд), транспортні засоби (75 млрд) і одяг (71 млрд). Традиційно важливим, хоч і не головним пунктом експорту є бавовна (15 млрд на рік) та чай (1,5 млрд).

Американський мережевий супермаркет Walmart в Китаї/photo: Getty Images

Ключовим торговельним партнером (на 2018 рік) залишається США, не дивлячись на торгову війну – 479,7 млрд доларів США. За ним йде Гонконг з 303 млрд доларів і Японія – трохи більше ста млрд. В Євросоюзі найбільш активна торгівля йде з Німеччиною – оборот у 77 млрд доларів. Торгівля з Росією оцінюється у 48 млрд, з Україною у 8,4 млрд. Україна купує в КНР набагато більше товарів, ніж продає Піднебесній. Китай зацікавлений в Україні бо вона розташована поряд з Європою і через дешеву робочу силу навіть у порівнянні з самим Китаєм (середня зарплата там вище приблизно на 500 доларів США).

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Серед нашого експорту в Китай переважають залізо, руда, зернові, продукти. Наприклад, кукурудза і м’ясо птиці. Також продаємо двигуни, обладнання, дерево та вироби з нього. Натомість купуємо побутову техніку, гаджети, чорні метали та вироби з них, хімпром та пластмасу. Одягу та продуктів з Китаю завозиться занадто мало, щоб заразитись.

Але щодо інших товарів, особливо електроніки, то можливі затримки через зупинки фабрик в Китаї. Через це ціни можуть зрости, а графік постачання - збитися. До речі, бананів з Китаю в Україні немає взагалі (у мережі гуляє фейк, що нібито через банани можна заразитися). Основні постачальники цих фруктів в Україну – Еквадор та Коста-Рика.

Помідори проти крабів: як коронавірус вплинув на Росію

Промисловий вилов крабів дуже важливий для економіки Далекого Сходу Росії/photo: Getty Images

За повідомленнями російських ЗМІ, у місті Владивосток, що на Далекому Сході, зникли з полиць звичні китайські овочі. Все через спалах коронавіруса та закриття кордонів з КНР. Наприклад, помідори, огірки, баклажани та кабачки з Китаю не можна придбати у одній з основних мереж міста – "Самбері". Картоплю приморську та буряк продають по старій ціні, а от за цибулю ріпчасту просять 60 рублів (23,59 грн) за 1 кг. Адміністрація "Самбері" повідомила ЗМІ РФ, що Китай зараз взагалі не поставляє овочі і у місті спостерігається дефіцит. Раніше, влада спростовувала цю інформацію.

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І у найближчий місяць ситуація не зміниться впевнені у "Самбері": продукти з таких країн як Азербайджан мережа не купує, бо коштують вони забагато. Де продають овочі з приморських регіонів РФ,ціни підвищені: від 370 рублів (145 грн) за 1 кг. Раніше, ціна була у рамках 160-190 рублів (62-74 грн). Але ще гірша ситуація з продажем азербайджанських овочів. Ціна звідти може стартувати від 550 рублів (215 грн) за 1 кг. Поки що єдиний варіант – завезти турецькі з ціною від 300 рублів (117,80 грн).

З іншого боку, експортери живих крабів з РФ до Китаю теж відчувають складності. Через закритий кордон, лише у перший квартал вони можуть втратити до 80 млн доларів США прибутку. Продати, скоріш за все, вийде лише близько 7-8 тисяч тонн (нижче показано, чому це – вкрай мало) за перший квартал поточного року.

Китайці не ходять до ресторанів, де вони зазвичай замовляють цей делікатес. Таке стається зазвичай на Місячний Новий Рік. Але цього року всі святкування скасували через коронавірус, а у багатьох містах введений карантин. Торгівельні центри, кінотеатри, готелі, ресторани стоять порожніми.

Ціна на крабів впала до 7 доларів США (175 грн) за 1 кг. Раніше було 16-18 доларів (375-450 грн). По даним 2018 року, всього Росією було виловлено 76,7 тисяч тонн крабів, експорт склав 58,3 тисяч тонн. В основному, їх купують У Південній Кореї, Японії та КНР. Роком пізніше, прибуток склав 153 млн доларів США, з них 50 млн з Китаю.

А от у 2020 заробити вийде вполовину менше. З урахуванням часу для відновлення галузі, втрати можуть скласти до 150 млн доларів США. За повідомленнями керівників галузі для РБК, деякі виробництва вже призупиняють роботу. В кінці кінців, якщо ситуація не покращиться, з вилову живих крабів рибалкам доведеться перейти на заготовки заморожених. У разі падіння крабового ринку, РФ втратить серйозні інвестиції у квоти на вилов.у розмірі 142 млрд рублів.

Втім, експерти пов’язують "крабові проблеми" не лише з епідемією вірусу. Просто краби та ікра – далеко не перше, що цікавить громадян Китаю у новорічні свята. А основні поставки вже відбулися до свят. Тому експорт був переорієнтований на Південну Корею та США. Святкування продовжені до 10-го лютого, тож треба почекати, чи не відновиться попит після цієї дати. Якщо ні, це може зачепити і експорт риби минтай. ЇЇ основним покупцем теж є Китай.

Коронавірус та світова економіка

Коронавірус нового типу з Китаю може вплинути на світову економіку сильніше, ніж 20 років тому/ photo: Getty Images

Тоді Китай ще не був настільки глобальною силою. Зараз же його ВВП складає 13 трлн доларів США, частка у світовій торгівлі – 12,8%. Серед компаній, які можуть постраждати в самому Китаї – Apple, Starbucks, IKEA, H&M, Mcdonald’s. Вони зачинили всі чи деякі свої відділення. А ще ж є такі гіганти як Intel та Qualcomm, які напряму залежать від продажів продукції на ринку Піднебесної. Разом вони мають прибутку від цієї країни у 32 млрд доларів США.

Акції авіакомпаній також просіли через скасування рейсів. Можуть не продаватися кросівки Nike та популярний в Китаї одяг фірми Under Armor. Заводи General Motors і Toyota затримують виробництво, оскільки відпустили працівників на новорічні свята. І це при тому, що GM продав у Китаї більше машин ніж в США! А заводи Ford виробляють в Киткаї до 9400 машин на тиждень. IMAX відклав прем’єру п’яти фільмів.

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І тут виникає взаємозалежність: країни світу дуже залежать від матеріалів та компонентів, вироблених в КНР. Це і Мексика і Бангладеш з Туреччиною, де роблять одяг. Не кажучи вже скільки витрачають китайські туристи. Але й Китаю потрібні матеріали теж: чіпи, лінзи, обладнання, мідь та інші мінерали. Якщо фабрики не відновлять роботу, ці замовлення скоротять або скасують. Глобальні ланцюги поставок можуть бути порушені, занепокоєні експерти.

Наразі, китайські аналітики прогнозують падіння приросту економіки нижче 5% у першому кварталі 2020 року (зазвичай приріст 6%). Хоча точно спрогнозувати падіння економіки Китаю неможливо.

США може втратити 0,4% річного росту від ситуації з вірусом через падіння експорту до КНР та туристичного потоку до Америки. Китайська влада планує 22 млрд доларів США кредитів, щоб відновити економічне зростання. Китай - величезний ринок з населенням у 1,4 млрд людей. Вони люблять модний одяг, поїздки до Діснейленду., дохід на одну особу становить у середньому 9000 доларів США. Це третина світового економічного зростання, більша ніж США, Японія та Європа разом!

Торговельна війна у поєднанні з коронавірусом можуть посприяти переводу великих заводів у більш спокійні країни, як-от В’єтнам. Весь спектр проблем для економіки Китаю через вірус можна буде оцінити лише після закінчення епідемії, але світовий резонанс можна побачити вже зараз. Світ побачив, наскільки він насправді залежний від Китаю. І навпаки.