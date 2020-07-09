На Одещині неповнолітні хлопець і дівчина вбили 68-річного іноземця: його тіло розчленували, склали в пакети і закопали. Своїм мотивом вони назвали помсту за інтимні стосунки, які літній чоловік мав із 17-річною дівчиною.

Про те, що 68-річний громадянин Туреччини зник, до поліції повідомив його племінник. Під час огляду помешкання, правоохоронці виявили криваві сліди, повідомляють у поліції Одещини.

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Встановити причетних вдалося зовсім скоро: це пара підлітків, які зустрічалися і хотіли поститися. "Месники" таємно проникли до квартири, яку орендував громадянин Туреччини і почалася сутичка.

За словами дівчини, вони почали битися, і турок за деякий час відключився. Жахливі подробиці учасниця злочину розповіла на оперативному відео поліції Одещини.

Тоді ми подумали, що він мервий. Ми дійшли до того, щоб від нього позбутися: розрізати його, винести і закопати. Там було 14 сміттєвих пакетів,

– роповіла 17-річна підозрювана.

Мотивом злочину пара неповнолітніх називає інтимні стосунки дівчини із загиблим, які були в минулому.

Дивіться оперативне відео поліції з місця злочину

Що загрожує неповнолітнім

Наразі обидва підозрювані затримані, вирішують питання про обрання їм запобіжного заходу. Дії неповнолітніх слідчі кваліфікували за пунктом 12 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України.

За умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб, їм загрожує від десяти до п'ятнадцяти років позбавлення волі або навіть довічне ув’язнення.