18:32
9 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ПЕТРО ПОРОШЕНКО ОЛЕКСАНДР УСИК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін на небі. Хто отруїв Кадирова
      Вєсті Кремля
      21:34, 8 жовтня
      Вєсті.UA: Джим Керрі в команді Порошенка. Український Аль Капоне
      Вєсті.UA
      20:10, 8 жовтня
      Чому на Житомирщині купують "мертві" торфи та чи є там бурштин: розслідування
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ПЕТРО ПОРОШЕНКО ОЛЕКСАНДР УСИК

      "Помста за позицію": Ляпіна прокоментувала своє звільнення

      361 Читать новость на русском
      Ксенія Ляпіна
      Ксенія Ляпіна / drs.gov.ua

      Про те, що Кабінет міністрів України звільнив голову Державної регуляторної служби Ксенію Ляпіну, вона сама дізналася з Фейсбуку.

      Своє звільнення Ляпіна вважає помстою за позицію. Про це вона заявила у коментарі OBOZREVATEL.

      "Я дізналася про своє звільнення з Фейсбуку Милованова (міністра економіки Тимофія Милованова. – Ред.). Ніяких попередніх розмов зі мною конкретно про моє звільнення не було. І ніяких повідомлень про підготовку документів теж не було. Фактично, формальної інформації у мене досі немає – тільки, власне, пост Милованова. Це виглядає як спроба помститися за мою незалежну позицію. Що ж, це їхнє право. Вони це зробили, значить, вони обрали таку політику", – зазначила Ляпіна.

      Вона переконана: її дії та заяви на посаді голови Державної регуляторної служби не подобалися новій владі. І назвала найбільш гострі питання, по яких позиція ДРС різко відрізнялася від позиції уряду – серед яких – збільшення податкового навантаження на бізнес та критика земельної реформи.

      "Це пов’язано з усіма моїми діями і заявами з моменту призначення. З моєю непідтримкою антифопівських законів з касовими апаратами і кешбеками. З моєю непідтримкою законопроєкту 1210, де, власне, посилюється позиція податківців і вводиться режим дискреції і повної їх особистої безвідповідальності, що погіршить ситуацію в бізнесі. З моєю непідтримкою того варіанту закону про ринок землі, який виробило і без погодження запустило Міністерство економічного розвитку, торгівлі і сільського господарства. Ми написали про ризики, які він тягне. І так можна ще перелічувати довго", – зазначила Ляпіна.

      Вона також переконана: у планах чинної влади – не просто прибирання окремих осіб, а повний перегляд регуляторної політики в країні.

      "По всіх питаннях, де ми бачили ризики і негативи впливу на економіку – ми цього не приховували. Як, власне кажучи, і мали. Як бачите, у них плани значно ширші – переглянути взагалі всю структуру регуляторної політики, тому що вона їм дуже сильно заважає. Бо чи за мого очолювання чи за очолювання іншої незалежної людини цей орган системно буде виконувати функцію повідомлення про наявні ризики. А це, вочевидь, уряд не задовольняє", – підкреслила Ляпіна.

      Вона також запевнила: попри звільнення буде продовжувати робити те, що робила на посаді голови ДРС – захищати інтереси бізнесу. Тільки віднині – вже без владних повноважень.

      Нагадаємо, сьогодні, 9 жовтня на Фейсбук-сторінці міністра економіки Тимофія Милованова з’явилося повідомлення про те, що Кабінет міністрів України звільнив із займаної посади голову ДРС Ксенію Ляпіну. Причин звільнення Милованов не вказав, але до свого посту приклав скріншот новини з цитатою Ляпіної про те, що висловлювання міністра економіки відлякують інвесторів і підприємців.

      Милованов також повідомив, що т.в.о. голови Держрегуляторної служби призначено Мірошниченка.

      blog_ava
      Що відомо про стан здоров'я Анастасії Заворотнюк
      сьогодні
      48205
      Теги: Новини України Податковий кодекс Податки
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Про звільнення дізналася з Facebook, – ексголова ДРС Ляпіна
      сьогодні , 18:08 Про звільнення дізналася з Facebook, – ексголова ДРС Ляпіна
      Ірина Поліщук 137
      Костюми, пам'ятна монета та співпраця брендів: як у Львові відбулась прем'єра "Захара Беркута"
      сьогодні , 17:30 Костюми, пам'ятна монета та співпраця брендів: як у Львові відбулась прем'єра "Захара Беркута"
      Уляна Журба 304
      Інновації у кредитуванні: кредит на картки, криптовалюти під заставу, безкоштовна страховка
      7 жовтня , 10:00 Інновації у кредитуванні: кредит на картки, криптовалюти під заставу, безкоштовна страховка
      2717
      Відведення українських військ на Донбасі неприйнятне, – щире інтерв'ю з морпіхом 503 батальйону
      сьогодні , 17:00 Відведення українських військ на Донбасі неприйнятне, – щире інтерв'ю з морпіхом 503 батальйону
      Катерина Петренко 390
      Незаконне збагачення на 10 мільйонів: гучна справа ексочільниці Держаудитслужби
      сьогодні , 15:30 Незаконне збагачення на 10 мільйонів: гучна справа ексочільниці Держаудитслужби
      Тетяна Мартинюк 580
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук