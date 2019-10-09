"Помста за позицію": Ляпіна прокоментувала своє звільнення

Про те, що Кабінет міністрів України звільнив голову Державної регуляторної служби Ксенію Ляпіну, вона сама дізналася з Фейсбуку.

Своє звільнення Ляпіна вважає помстою за позицію. Про це вона заявила у коментарі OBOZREVATEL.

"Я дізналася про своє звільнення з Фейсбуку Милованова (міністра економіки Тимофія Милованова. – Ред.). Ніяких попередніх розмов зі мною конкретно про моє звільнення не було. І ніяких повідомлень про підготовку документів теж не було. Фактично, формальної інформації у мене досі немає – тільки, власне, пост Милованова. Це виглядає як спроба помститися за мою незалежну позицію. Що ж, це їхнє право. Вони це зробили, значить, вони обрали таку політику", – зазначила Ляпіна.

Вона переконана: її дії та заяви на посаді голови Державної регуляторної служби не подобалися новій владі. І назвала найбільш гострі питання, по яких позиція ДРС різко відрізнялася від позиції уряду – серед яких – збільшення податкового навантаження на бізнес та критика земельної реформи.

"Це пов’язано з усіма моїми діями і заявами з моменту призначення. З моєю непідтримкою антифопівських законів з касовими апаратами і кешбеками. З моєю непідтримкою законопроєкту 1210, де, власне, посилюється позиція податківців і вводиться режим дискреції і повної їх особистої безвідповідальності, що погіршить ситуацію в бізнесі. З моєю непідтримкою того варіанту закону про ринок землі, який виробило і без погодження запустило Міністерство економічного розвитку, торгівлі і сільського господарства. Ми написали про ризики, які він тягне. І так можна ще перелічувати довго", – зазначила Ляпіна.

Вона також переконана: у планах чинної влади – не просто прибирання окремих осіб, а повний перегляд регуляторної політики в країні.

"По всіх питаннях, де ми бачили ризики і негативи впливу на економіку – ми цього не приховували. Як, власне кажучи, і мали. Як бачите, у них плани значно ширші – переглянути взагалі всю структуру регуляторної політики, тому що вона їм дуже сильно заважає. Бо чи за мого очолювання чи за очолювання іншої незалежної людини цей орган системно буде виконувати функцію повідомлення про наявні ризики. А це, вочевидь, уряд не задовольняє", – підкреслила Ляпіна.

Вона також запевнила: попри звільнення буде продовжувати робити те, що робила на посаді голови ДРС – захищати інтереси бізнесу. Тільки віднині – вже без владних повноважень.

Нагадаємо, сьогодні, 9 жовтня на Фейсбук-сторінці міністра економіки Тимофія Милованова з’явилося повідомлення про те, що Кабінет міністрів України звільнив із займаної посади голову ДРС Ксенію Ляпіну. Причин звільнення Милованов не вказав, але до свого посту приклав скріншот новини з цитатою Ляпіної про те, що висловлювання міністра економіки відлякують інвесторів і підприємців.

Милованов також повідомив, що т.в.о. голови Держрегуляторної служби призначено Мірошниченка.