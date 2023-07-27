Найбільша мережа аптек "Подорожник" у своїй програмі лояльності значно розширює ці можливості для клієнтів і пропонує їм більше. Адже місія компанії – надавати якісну фармопіку кожному за будь-яких обставин, інформує 24 Канал.

До теми Перевірені ліки та широкий асортимент: як мережа аптек "Подорожник" дбає про якість препаратів

Як працює програма лояльності у "Подорожнику"

Більш як 11 мільйонів українців є постійними клієнтами аптек і відчувають переваги участі в програмі. Адже її система максимально спрощена й передбачає легку реєстрацію за номером телефону. Клієнту пропонують акції, кешбек з кожної покупки, підбирають для нього персональні пропозиції до Дня народження чи свят. Зареєструватися можна в чат-ботах за посиланням або під час покупки в аптеці.



В’ячеслав Сауц, директор з маркетингу мережі аптек "Подорожник" / Фото "Подорожник"

Директор з маркетингу мережі аптек "Подорожник" В’ячеслав Сауц вважає, що таким чином клієнт розуміє, що компанія створює для нього найкращі умови для покупки.

Фармацевтична сфера відповідальна за турботу про здоров’я, що є найбільшою цінністю для кожного. Ми в "Подорожнику" це добре розуміємо і працюємо для людей,

– сказав В’ячеслав Сауц.

Чому варто приєднатися і використовувати можливості програми

Мережа аптек "Подорожник" працює у критично важливій сфері охорони здоров’я. Саме це спонукає давати клієнтам більше і піклуватися про них.

Завдяки програмі лояльності ми можемо також нагадати про прийом і купівлю ліків, які клієнт приймає постійно. Це можливість дати саме те, що треба й запитати, чи добре ми це зробили. Крім того, клієнт може бачити історію покупок і використовувати бонуси, коли захоче. Ми даємо йому вибір і не керуємо бажаннями,

– розповів В’ячеслав Сауц.



Аптеки "Подорожник" поповнюють асортимент новими товарами відповідно до запитів своїх клієнтів/ Фото "Подорожник"

За його словами, для клієнтів "Подорожника" працює чат-бот у вайбер і телеграмі. Це забезпечує зручність, адже можна замовити ліки онлайн і забрати в найближчій аптеці. Також доступні консультації з фармацевтом, який надає фармопіку.

Клієнти найкраще знають, що їм потрібно

Аптеки "Подорожник" поповнюють асортимент новими товарами відповідно до запитів своїх клієнтів. У компанії переконані: люди найкраще знають, що їм потрібно. "Подорожнику" важливо не лише виконувати ці запити, але й перевищувати їх. Таким чином асортимент мережі налічує понад 25 000 товарів. Крім ліків, є засоби для догляду, підтримки та зміцнення імунітету, натуральна косметика.



Асортимент мережі аптек "Подорожник" налічує понад 25 000 товарів / Фото "Подорожник"

За словами В’ячеслава Сауца, програма лояльності, як і все в "Подорожнику", зростає динамічно. Компанія змінюється для своїх клієнтів, тестує нові зручності для них і вдосконалюється.

Саме це створює довіру між нами і нашими клієнтами, що важливо для спільноти. Адже ми гнучкі, визнаємо помилки і готові до діалогу, щоб їх виправляти. Адже є сервіс, що наближений до ідеалу й саме над цим ми працюємо,

– сказав директор з маркетингу "Подорожника".

Компанія планує розвивати програму лояльності, щоб кожен другий українець мав доступ до якісних ліків вже до кінця 2023 року. Спільнота клієнтів "Подорожника" зростає і фармопіку відчуває більша кількість людей. Відповідальність за здоров’я – це основа майбутнього.