Понад 1500 кілометрів від кордону: в Уфі повідомляють про пожежу на НПЗ

У російській Уфі вранці 25 червня зафіксовано пожежу на одному з місцевих нафтопереробних заводів. Йдеться про можливе ураження об’єкта та появу кількох осередків займання.

Про це пише Exillenova+.

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Що відомо про пожежу на НПЗ?

Місцеві зазначають, що над промисловою зоною піднявся густий дим, а на території підприємства нібито спостерігаються щонайменше дві точки горіння.

Атака по НПЗ в Уфі / Фото Exillenova+

За даними пабліків, ідеться про один із нафтопереробних заводів у місті Уфа, яке розташоване більш ніж за 1500 кілометрів від державного кордону України.

У російських джерелах також публікують фото та відео з місця події, на яких видно задимлення в районі промислових об’єктів. Місцеві повідомляють, що ударів по підприємству було мінімум два.

Атака по НПЗ в Уфі: дивіться відео

Водночас подробиці щодо масштабів можливих пошкоджень та наслідків інциденту уточнюються. Місцева влада станом на зараз не надавала жодних коментарів щодо ситуації на підприємстві.

Варто зазначити, що Уфимський нафтопереробний вузол є одним із найбільших у Росії та входить до ключового промислового комплексу Башкортостану. Він забезпечує виробництво широкого спектра нафтопродуктів, зокрема пального, яке використовується як у цивільному секторі, так і для потреб логістики та оборонної інфраструктури. Завдяки масштабам переробки та стратегічному розташуванню цей НПЗ має важливе значення для енергетичної стабільності регіону та постачання пального на внутрішній ринок Росії.

На яких російських НПЗ нещодавно також було гаряче?

20 червня у російській Тюмені повідомляли про вибухи та появу диму в районі місцевого нафтопереробного заводу. У мережі з’явилися відео, на яких видно задимлення поблизу промислової зони. Російські телеграм-канали писали про можливу атаку невідомих безпілотників.

За даними місцевих пабліків, перед інцидентом на підприємстві нібито фіксували скидання тиску. Губернатор Тюменської області Олександр Моор заявив про нібито відбиття атаки БпЛА та роботу екстрених служб на місці падіння уламків. Також він стверджував, що завод не зазнав серйозних пошкоджень, а персонал було евакуйовано.

Місцеві жителі повідомляли про щонайменше два вибухи та значну кількість пожежної техніки, яка прямувала до НПЗ. У регіоні оголошували режим повітряної небезпеки, а аеропорт Тюмені тимчасово припиняв приймання і відправлення рейсів.

OSINT-аналітики припускали, що задимлення могло виникнути саме над територією Тюменського нафтопереробного заводу. Офіційно обставини інциденту залишаються предметом уточнення.