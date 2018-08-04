Понад 1500 біженців потонуло у Середземному морі з початку 2018 року, – ООН

За даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців за перші сім місяців 2018 року під час спроб потрапити до Європи через Середземне море потонуло понад 1,5 тисячі біженців.

Про це повідомляється у заяві агентства ООН у справах біженців.

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Зазначається, що таким чином морський шлях до Європи визнано найбільш смертоносним у всьому світі. Так, лише за липень намагаючись потрапити до Європи по воді потонуло понад 850 людей.

Агентства ООН у справах біженців заявляє, що ріст смертності під час спроби потрапити до Європи морським шляхом викликає занепокоєння, якщо взяти до уваги скорочення чисельності загальної кількості громадян, які обрали саме такий варіант подорожі.

Наразі більшість біженців через Середземне море прибувають до Іспанії – понад 23,5 тисячі за перші сім місяців 2018 року. В Італії даний показник склав 18,5 тисячі, а у Греції – 16 тисяч осіб.