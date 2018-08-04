21:28
4 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
21°C
29°C 17°C
  • неділя
    28°C 21°C
  • понеділок
    24°C 19°C
  • вівторок
    25°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
СПЕКА В УКРАЇНІ УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Бойові підрозділи Ісуса. Агент "Космос"
Вєсті Кремля
18:59, сьогодні
Вєсті.UA. Жир. Скарби Порошенка. Казкарка Бондаренко
Вєсті.UA
18:45, сьогодні
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
СПЕКА В УКРАЇНІ УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА

Понад 1500 біженців потонуло у Середземному морі з початку 2018 року, – ООН

43 Читать новость на русском
Понад 1,5 тисячі біженців загинуло у 2018 році намагаючись потрапити до Європи
Понад 1,5 тисячі біженців загинуло у 2018 році намагаючись потрапити до Європи / Фото з відкритих джерел

За даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців за перші сім місяців 2018 року під час спроб потрапити до Європи через Середземне море потонуло понад 1,5 тисячі біженців.

Про це повідомляється у заяві агентства ООН у справах біженців.

Читайте також: Чому гуманітарні організації обурюються через порятунок біженців у морі

Зазначається, що таким чином морський шлях до Європи визнано найбільш смертоносним у всьому світі. Так, лише за липень намагаючись потрапити до Європи по воді потонуло понад 850 людей.

Агентства ООН у справах біженців заявляє, що ріст смертності під час спроби потрапити до Європи морським шляхом викликає занепокоєння, якщо взяти до уваги скорочення чисельності загальної кількості громадян, які обрали саме такий варіант подорожі.

Наразі більшість біженців через Середземне море прибувають до Іспанії – понад 23,5 тисячі за перші сім місяців 2018 року. В Італії даний показник склав 18,5 тисячі, а у Греції – 16 тисяч осіб.

Теги: ООН біженці Жертви Європа
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Як "Народний фронт" і Аваков вирішили подоїти держбюджет і "Адміністрацію морських портів"
сьогодні, 21:00 Як "Народний фронт" і Аваков вирішили подоїти держбюджет і "Адміністрацію морських портів"
Сергій Лещенко
Суд або труна: як місцеві царьки з дозволу Києва розправляються з активістами
сьогодні, 20:00 Суд або труна: як місцеві царьки з дозволу Києва розправляються з активістами
Дмитро Гнап
США подготовили для РФ "разрушительные" санкции
сьогодні, 19:01 США подготовили для РФ "разрушительные" санкции
Злой Одессит
Торгівля на крові: як Україна купляє вугілля у терористів і фінансує війну на Донбасі
сьогодні, 18:00 Торгівля на крові: як Україна купляє вугілля у терористів і фінансує війну на Донбасі
Віталій Дейнега
Як пережити спеку: дієві поради
сьогодні, 17:02 Як пережити спеку: дієві поради
Анна Косинська 1 6369
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
 17 вересня 2017 , 11:52
ТОП-25 фільмів для святкового настрою
 7 січня 2015 , 11:10
ФІФА може забрати у Росії чемпіонат світу
 7 червня 2015 , 22:03
Лукашенко хоче помиритись із Заходом і просить Росію "не напружуватись"
 15 січня 2015 , 15:58
Відкривай легендарні місця: Сопот
 9 квітня , 12:00
Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
 16 квітня , 15:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук