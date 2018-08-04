Более 1500 беженцев утонуло в Средиземном море с начала 2018 года, – ООН

По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев за первые семь месяцев 2018 года во время попыток попасть в Европу через Средиземное море утонуло более 1,5 тысячи беженцев.

Об этом сообщается в заявлении агентства ООН по делам беженцев.

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Отмечается, что таким образом морской путь в Европу признан самым смертоносным во всем мире. Так, только за июль пытаясь попасть в Европу по воде утонуло свыше 850 человек.

Агентства ООН по делам беженцев заявляет, что рост смертности при попытке попасть в Европу морским путем вызывает беспокойство, если принять во внимание сокращение численности общего количества граждан, которые выбрали именно такой вариант путешествия.

Сейчас большинство беженцев через Средиземное море прибывает в Испанию – более 23,5 тысячи за первые семь месяцев 2018 года. В Италии данный показатель составил 18,5 тысячи, а в Греции – 16 тысяч человек.