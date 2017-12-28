Понад 40 військових кораблів РФ проводять навчання в окупованому Криму

Виконувані завдання пов’язані з підготовкою до далекого походу, застосуванням озброєння і технічних засобів.

В окупованому Севастополі 28 грудня понад 40 корабельних екіпажів Чорноморського флоту Росії відпрацьовують завдання, пише прес-служба Південного військового округу Росії.

"Екіпажі проходять навчання з боротьби за живучість корабля під час стоянки біля пірса, відпрацьовують прийоми протидиверсійної діяльності та протиповітряної оборони", – йдеться в повідомленні.

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Після анексії Криму в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові. У Генштабі України називають незаконними російські військові навчання, що проводяться в анексованому Криму.