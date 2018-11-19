Понад 7 тисяч людей в Італії евакуювали через авіабомби часів Другої світової війни

18 листопада одразу в двох італійських містах – Болоньї та Ночето – знайшли авіабомби часів Другої світової війни. Через смертоносні знахідки, вагою 45 та 255 кілограмів, евакуювали більше семи тисяч осіб.

За даними La Repubblica, бомба американського виробництва важила 45 кілограмів. Вибуховий пристрій виявили під час розкопок, поблизу русла річки Савена, яка протікає за 12 кілометрів від центру міста зі сходу. Через небезпечну знахідку довелося заблокувати місто та околиці, перекрити автомобільних рух та евакуювати більше семи тисяч людей, що мешкали у радіусі 1,5 кілометрів від знахідки.

Евакуацію в Болонії розпочали 18 листопада, одразу після повідомлення про знахідку. Приблизно о 14:00 військові сапери ліквідували загрозу.

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Того ж дня за сто кілометрів до Болоньї, у місті Ночето, провінції Парма евакуювали 250 осіб. За даними експертизи, бойовий снаряд був американського виробництва, вагою 255 кілограмів. Як повідомляє Meteo Web, евакуацію проводили в радіусі 1,3 кілометрів, снайпери працювали близько 12 годин.

Нагадаємо, 7 серпня через вибух вантажівки з горючими речовинами Болонії місцеві органи влади провели евакуацію. Внаслідок вибуху постраждало більше 145 людей, одна особа загинула.