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Понад три мільйони українців отримали закордонні паспорти від початку 2018 року

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3 мільйони українців отримало біометричні паспорти для подорожей за кордон
3 мільйони українців отримало біометричні паспорти для подорожей за кордон / Фото з відкритих джерел

У Державній міграційній службі повідомили, що від початку 2018 року понад 3 мільйони українців отримало біометричні паспорти для подорожей за кордон.

Про це йдеться у повідомленні Державної міграційної служби у Facebook.

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Зокрема у відомстві зазначили, що за цей період громадяни України отримали 725 тисяч паспортів у вигляді ID-карток.

Також у ДМС додали, що лише за липень 2018 року українцями було оформлено 440 тисяч закордонних паспортів і 100 тисяч ID-карток.

ДМС, біометричний паспорт, id-картка
Понад 3 мільйони українців отримало біометричні паспорти

 

Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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