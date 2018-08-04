Понад три мільйони українців отримали закордонні паспорти від початку 2018 року

У Державній міграційній службі повідомили, що від початку 2018 року понад 3 мільйони українців отримало біометричні паспорти для подорожей за кордон.

Про це йдеться у повідомленні Державної міграційної служби у Facebook.

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Зокрема у відомстві зазначили, що за цей період громадяни України отримали 725 тисяч паспортів у вигляді ID-карток.

Також у ДМС додали, що лише за липень 2018 року українцями було оформлено 440 тисяч закордонних паспортів і 100 тисяч ID-карток.



Понад 3 мільйони українців отримало біометричні паспорти