Понад три мільйони українців отримали закордонні паспорти від початку 2018 року
У Державній міграційній службі повідомили, що від початку 2018 року понад 3 мільйони українців отримало біометричні паспорти для подорожей за кордон.
Про це йдеться у повідомленні Державної міграційної служби у Facebook.
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Зокрема у відомстві зазначили, що за цей період громадяни України отримали 725 тисяч паспортів у вигляді ID-карток.
Також у ДМС додали, що лише за липень 2018 року українцями було оформлено 440 тисяч закордонних паспортів і 100 тисяч ID-карток.
Понад 3 мільйони українців отримало біометричні паспорти
Джерело: 24 Канал
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