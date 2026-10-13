Але насправді допомога може не зменшитися, а зрости. Про це пише Юрій Федоренко.

Якою була допомога Україні від США

Погляньмо на цифри. За підрахунками Кільського інституту світової економіки, протягом повномасштабної війни Україна отримала зброї та фінансової допомоги на 445 мільярдів доларів, з них від США – 115 мільярдів доларів, тобто 25%.

На перший погляд, не так уже й мало. Але є одне "але": з кожним роком обсяг міжнародної допомоги зростає, хоча питома вага США в ній зменшується. Сукупна зовнішня допомога Україні у 2026 році (це попередні оцінки, оскільки рік ще не завершився) становить 102 мільярди доларів, з них від США – лише 0,7 мільярда, тобто менше відсотка.

За основні поставки американської зброї розраховуються європейці відповідно до програми PURL. Фактично сьогодні основні потреби України забезпечують саме європейські країни, інституції ЄС та Велика Британія.

Нав'язлива ідея Кремля

Одна з нав'язливих ідей Кремля полягає в тому, щоб знищити українську економіку й водночас підірвати готовність європейців підтримувати Україну, зробити "чек за підтримку" непідйомним.

Дійсно, конкретні суми допомоги можуть здаватися астрономічними. Але якщо подивитися на обсяг європейської економіки, то побачимо, що підтримка України становить лише 0,4% ВВП ЄС. Отже, про жодне "виснаження" Європи не йдеться. Ключове питання: що з цього приводу думають самі європейці?

Нещодавно британський економіст та експерт з питань України Тімоті Еш висловив позицію, яку поділяють багато його колег і представників панівних еліт у європейських країнах: поразка України стане катастрофою для континенту, тому надання Україні максимальної допомоги зараз – це найдешевший варіант з усіх можливих.

Між іншим, підтримка з боку США також не втрачена. Базові домовленості виконуються, а горизонтальна співпраця українських та американських фахівців розширюється. Провідні американські ЗМІ закликають Білий дім "не зраджувати Україну і Європу". Зрештою, нас підтримують представники різних верств американського суспільства.

На запитання про те, чи мала б адміністрація Трампа й надалі надавати Україні зброю та запроваджувати додаткові санкції проти Росії, якщо Кремль ухилятиметься від переговорів, ствердно відповіли 68% американців в опитуванні Harvard CAPS.

Протидія Трампу

Нині в Конгресі розгортається "битва за Україну". Готується новий двопартійний законопроєкт, який блокуватиме будь-які закупівлі російської нафти.

Конгресмен-республіканець Браян Фіцпатрік уже анонсував законопроєкт під промовистою назвою "Закон Рональда Рейгана "Мир через силу". Його однодумець, конгресмен Дон Бейкон нагадує: "Ще рік тому президент критикував європейців за купівлю російського газу. Тому політику президента щодо Росії та України вважаю провальною. Я та республіканці старої школи, прихильники Рональда Рейгана, дуже розчаровані".

Звісно, ми не дивимося на світ крізь рожеві окуляри: нинішнє "потепління" у відносинах між офіційним Вашингтоном і Москвою – це виклик для нас. Але ж ми пережили вже дуже багато викликів, зокрема зовнішньополітичних, у тому числі пов'язаних із "потеплінням" американсько-російських відносин. Ці відносини роками перебувають у режимі маятника: то вліво, то вправо.

Незмінними в цьому буремному світі залишаються Сили оборони України та наша готовність бити ворога стільки, скільки потрібно. Європа бачить нашу рішучість і готова інвестувати в нас, у нашу перемогу, а отже, і у власну безпеку. Разом ми зможемо все й подолаємо будь-які виклики.