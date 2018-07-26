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Попри вимоги МВФ Кабмін відклав підвищення цін на газ для населення

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Ціни на газ для населення
Ціни на газ для населення / ckp.in.ua

Кабінет міністрів України продовжив спеціальні зобов'язання для НАК "Нафтогаз України" до 1 вересня 2018 року. І цим фактично продовжив продаж газу населенню за зниженими цінами.

Про це повідомляє "РБК-Україна", посилаючись на документ, яким володіє редакція.

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Постанова всутпить в дію з 1 серпня та продовжує термін продажу газу населенню за зниженими цінами до початку вересня 2018 року.

У пояснювальній записці до постанови зазначається, що на даний момент тривають переговори з Міжнародним валютним фондом  щодо приведення ціни на природний газ до рівня імпортного паритету, тому виникла необхідність у продовженні зобов'язань ще на місяць.

Нагадаємо, у Міжнародному валютному фонді відкинули вже щонайменше 8 варіантів компромісів щодо підвищення ціни на газ для населення, які уряд України запропонував фонду за останній рік.

Для чого Україні потрібен транш МВФ? Щоб виплатити зовнішні борги. За найближчі два роки Україна має виплатити 10 мільярдів доларів. Без зовнішніх кредитів "безболісно" для населення це зробити неможливо. Часу на все не так багато. Програма з МВФ закінчується у березні наступного року, тож в уряду залишається кілька місяців, щоб домовитися з Міжнародним валютним фондом. Кабмін очікує, що п'ятий транш МВФ у розмірі 1,9 мільярдів доларів надійде восени.

Теги: Новини України Новини політики Тарифи МВФ Енергетика Кабінет Міністрів України
Джерело: 24 Канал
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