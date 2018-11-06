Популярне видання People назвало найсексуальнішого чоловіка 2018 року

Американський журнал People опублікував рейтинг найпривабливіших чоловіків, у який увійшло майже 180 представників. Першу сходинку в списку зайняв 46-річний британський актор Ідріс Ельба, – зірка фільмів "Лютер", "Гора між нами", "Тор" і "Тихоокеанський рубіж".

Про це повідомляють на сайті глянцю.

Всього у списку було 179 чоловіків-красенів, які претендували на звання "найсексуальнішого" у 2018 році. Весь рейтинг з'явиться у новому випуску журналу. Минулого року ним став кантрі-виконавець і тренера телевізійного шоу "Голос країни" Блейк Шелтон.

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В інтерв’ю для видання People Ідріс Ельба зізнався, що така перемога для нього стала справжнім сюрпризом, хоч і він вважає себе достатньо привабливим з-поміж інших.

Гаразд? Правда? Іноді я дивлюся на себе в дзеркало і думаю: "Так, я дійсно сьогодні дуже сексуальний". Але, чесно кажучи, це дуже приємне відчуття і несподіваний сюрприз,

– кумедно прокоментував актор.



Ідріс Ельба став найсексуальнішим чоловіком 2018 року

Водночас він додав, що в школі довгий час не був першим красенем, через що часто отримував насмішки зі сторони однолітків: "Мене звали Ідрісса Акуна Ельба. Наді мною знущалися. Але як тільки я відростив вуса, я став найкрутішим хлопцем в корпусі".