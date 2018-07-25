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Поради, як не потрапити у ДТП

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Як уникнути ДТП
Як уникнути ДТП / korysniporady.com.ua

Після вчорашньої ДТП, напишу кілька висновків, можливо, це можна назвати уроками:

Не все залежить від тебе, хоча я прихильник тези про індивідуальну відповідальність за все, що відбувається в твоєму житті. Швидкість реакції під час екстремальних ситуацій іноді може врятувати, але іноді комусь щастить, тоді як іншим – ні.

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Адекватні люди можуть бути заручниками неадекватних, це соціум і доводиться мати справу з усіма, але ризики для усіх зменшуються, коли ти своєю поведінкою приєднуєшся до адекватної більшості.

Найгірше, коли сходяться дві неадекватні людини. А у цьому ДТП вина скоріш за все на обох водіях, зелений Nissan стартанув на зелене занадто швидко, білий Renault хотів проскочити вже на червоне.

Прогнозування ймовірних наслідків повинно змінювати поведінку. Припускаю, що водій білого Renault був таксистом, пасажирка на задньому сидінні – ймовірно пасажирка. Вона не була пристібнута – чи знаєте ви когось, хто пристібується на задньому сидінні в Україні? Як результат - жінка вилетіла через вікно й добре, що залишилася живою – усього цього б не було, як би була пристібнута.

Якщо це було "таксі", чи був це Uklon, що щонайменше зазначає про страхування пасажира під час поїздки? Якщо це була звичайна служба – вона надає "інформаційні послуги", не більше.

Як би це був Uber, ймовірність "євроблях" була б високою, які шанси вижити в такій аварії на "євробляхах"? Як на мене, менші. 

Обидва автомобілі були новими і сучасними, водії обох автомобілів – живі, водій зеленого Nissan не отримав жодних ушкоджень – вибіг з авто в перші секунди ДТП. Чим новіша машина – тим більше шансів вижити. Але не для пішоходів.

Бажання частини водіїв "проскочити" на світлофорі – це зайва ознака того, що ми – країна "третього світу", де водії хочуть щось собі чи комусь довести. Мій досвід країн ЄС показує – максимальна увага до правил, до швидкості, й наявність системи стримувань/запобігання, включно з високими штрафами. Але висока цінність життя - певно ключове, що мотивує водіїв на дорогах.

Що робити пішоходам? Все починається з бігання на червоне світло – десятки разів бачив це на цьому світлофоні. Індивідуальна відповідальність – перш за все.

Користуватися підземними переходами, якщо їх немає, пам'ятати про більші ризики останніх секунд червоного світла на пішоходному переході, коли автомобілі стартують, як в цьому випадку.

Чим далі від дороги, поки чекаєте зеленого світла – тим більші ваші шанси. Але це – як пощастить.

І ще раз: будьте відповідальними водіями, пасажирами, пішоходами, життя у вас одне, і кожному точно є, що втрачати.

PS: і не розчаровуйтесь в цій країні, бо ви її змінюєте.

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Автор: Блог Соцмережі
Теги: Новини політики Публікації Аварії та ДТП Новини Києва
Джерело: Vitalii Moroz
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